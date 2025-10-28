ศุภจี ปัดข่าว สหรัฐฯไฟเขียวภาษีนำเข้า 0% สินค้า 3 ชาติอาเซียน ชี้กำลังเจรจากันอยู่

ศุภจี ปัดข่าว สหรัฐฯ ไฟเขียวภาษีนำเข้า 0% ของสินค้า 3 ชาติอาเซียน เผยเจรจากันอยู่ ยังไม่มีข้อตกลงเพิ่มเติม
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ถึงกระแสข่าวที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อนุมัติมาตรการภาษีนำเข้า 0% สำหรับสินค้าบางประเภท จาก 3 ชาติในอาเซียน หลังจากที่มาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโต้กันในอัตรา 19% ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา และไทย ว่า
อัตราภาษียังคงอยู่ที่ 19% เท่าเดิม และยังไม่มีข้อตกลงเพิ่มเติม ส่วนจะสามารถลดอัตราภาษีลงได้มากกว่านี้หรือไม่ หลังจากได้ผูกมิตรกันมากขึ้น นางศุภจีกล่าวว่า กำลังเจรจากันอยู่ ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลง