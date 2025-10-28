ถนนข้าวสาร ยัน ยังจัดคืนหลอนฮาโลวีน 31 ต.ค. แต่ยกเลิกพาเหรด-ลดเสียง

ถนนข้าวสาร ยัน ยังจัดคืนหลอน ‘ฮาโลวีน’ 31 ต.ค. แต่ยกเลิกพาเหรด-ลดเสียง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยกับ “มติชน” ว่า ผู้ประกอบการในถนนข้าวสาร ยังคงจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ภายใต้ชื่อ KHAOSAN Halloween แต่ได้รับรูปแบบการจัดงาน โดยยกเลิกขบวนการพาเหรด ขบวนรถตุ๊กตุ๊ก ลดการใช้เสียงหรือความบันเทิงบนถนน แต่ยังคงเปิดให้มีการแต่งกายสไตล์วันฮาโลวีนในคืนวันที่ 31 ตุลาคม ได้เตรียมจุดแต่งหน้าและจุดถ่ายภาพแบบหลอนๆ ไว้บริการ เนื่องจากยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พักอาศัยและทยอยเข้ามาใช้บริการกินดื่มในถนนข้าวสารจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป รัสเซีย และเอเชียบางส่วน ขณะที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอาคารปิดมิดชิด ยังเล่นดนตรีหรือเปิดเสียงภายในร้านปกติ เพียงขอความร่วมมือลดเสียง เพราะยังต้องให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ
“เพื่อไม่ให้เงียบเกินไป ก็ยังมีการประกวดการแต่งกายแต่งหน้าชวนหลอน เพียงแค่ไม่ได้มีเวทีหรือการใช้เสียง แต่จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยเดินส่องหาผู้มีการแต่งกายชวนกลอนที่โดดเด่นและมอบสติกเกอร์เพื่อมารับรางวัล เพื่อยังคงยอดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมบ้างในวันฮาโลวีนที่มีนักท่องเที่ยวยังอยากมาเที่ยวในช่วงนี้พอดี” นายสง่ากล่าว
นายสง่ากล่าวว่า ส่วนงานวันลอยกระทงและกิจกรรมอื่นๆ จะไม่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และเตรียมดูว่าช่วงเคาน์ดาวต์ปีใหม่ รับปี 2569 นั้นจะปรับเปลี่ยนการจัดงานอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมและลูกค้าต่างชาติยังสามารถเข้ามาฉลองปีใหม่บนถนนข้าวสารได้เหมือนทุกปี