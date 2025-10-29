ททท. ประกาศปรับรูปแบบจัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยว เลื่อนวิจิตรเจ้าพระยา มหาลอยกระทงไปต่อ
วันที่ 29 ตุลาคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ประกาศปรับกำหนดการและรูปแบบการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2568 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพิจารณาปรับกำหนดการจัดงานวิจิตรเจ้าพระยา 2025 เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2568 และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม รวมถึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ มหาลอยกระทง@อยุธยา มหาลอยกระทง@ สุโขทัย และอะเมซซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค์คอก 2025 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สำรวม และแสดงถึงความเคารพอย่างสูงสุด
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า แนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2568 แบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.การเลื่อนกำหนดการจัดงาน 2.การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม และ 3.การยกเลิกบางกิจกรรม โดยทดแทนด้วยกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
งานวิจิตรเจ้าพระยา 2025 เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมจากกำหนดเดิมในวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2568 โดยปรับรูปแบบการจัดงาน ภายใต้แนวคิดการจัดงานใหม่ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยแนวคิดแสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดิน และเปลี่ยนการแสดงจากพลุเป็นการแสดงโดรน แสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติ รวมทั้งปรับลดโทนแสงและสีของการแสดงไฟให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยในช่วงค่ำคืนปีใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสงเทียนแห่งแผ่นดิน จุดเทียนรวมใจถวายเป็นพระราชกุศล
งานมหาลอยกระทง@อยุธยา กำหนดจัดงาน 2-6 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงจัดงานตามกำหนดเดิม แต่ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานให้มีอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ไว้อาลัย โดยงดการแสดงพลุและดอกไม้ไฟ พร้อมจัดให้มีพิธีถวายความอาลัย กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จะมีการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่สื่อความหมายอันดี การตกแต่งเสริมสร้างบรรยากาศ เพื่อแสดงถึงความรำลึกถึงพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมสาธิตอาหาร หัตถกรรม ศิลปะงาน Craft และกิจกรรม DIY สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีไทยผ่านกิจกรรมสาธิต โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมลงมือสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกของตน การจำหน่ายสินค้าและอาหารสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง และอาหารท้องถิ่นรสเลิศในบรรยากาศย้อนยุคที่อบอุ่น
งานมหาลอยกระทง@ สุโขทัย กำหนดจัดงาน 27 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดชนะสงคราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ยังคงจัดงานตามกำหนดเดิม โดย ททท.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 โซนของ ททท.จัดขึ้นบริเวณวัดชนะสงคราม ในแนวคิดหลักและกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การตกแต่งเสริมสร้างบรรยากาศประดับไฟอย่างสวยงามตระการตาเข้ากับบรรยากาศย้อนยุคผสมผสานวัฒนธรรมวิถีชีวิต และความรุ่งเรืองของวัฒนธรรม กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรม ศิลปะงาน Craft และกิจกรรม DIY ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดสุโขทัย อาทิ เครื่องปั้นดินเผาปัดเงิน ปัดทอง บ้านทุ่งหลวง การทำตะคัน วิถีชุมชนสำหรับใช้ในประเพณีลอยกระทง การทำข้อมือจากเหล็กน้ำพี้ การเพ้นท์โคม เพ้นท์พัด ลายเฉพาะของชาวสุโขทัย
มีตลาดจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง เมนูหาทานยาก ของดีประจำถิ่น และลิ้มรสอาหารไทย หลากหลายเมนูที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันภายในงาน อาทิ ข้าวเปิ๊บ บ้านนาต้นจั่น ขนมข้าวปุกงา การแสดงทางวัฒนธรรมไทย ชุดการแสดงที่ร่วมแสดงความอาลัย ถ่ายทอดความงดงามทางนาฏศิลป์ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ถ่ายภาพงดงามในบรรยากาศงานย้อนยุค โดยจัดให้มีพิธีถวายความอาลัย พร้อมปรับการแสดงหลักเป็นการบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ การบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่สื่อถึงการเทิดพระเกียรติและความจงรักภักดี พร้อมควบคุมโทนสีของพื้นที่จัดงานให้เหมาะสม นอกจากนี้ ตลอดระยะการจัดงาน ทุกวันในเวลา 21.21 น. จะจัดให้มีพิธีจุดตะคัน เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
ส่วนงานอะเมซซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค์คอก 2025 กำหนดจัดงาน 30 พฤศจิกายน 2568 ณ จุดปล่อยตัว ณ เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ และเส้นชัย ณ ท้องสนามหลวง ยังคงจัดงานตามกำหนดการเดิม โดยจะปรับรูปแบบของงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกำหนดการจัดงานและกิจกรรมของ ททท. ได้ผ่านช่องทาง www.tourismthailand.org และ www.thailandfestival.org