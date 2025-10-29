เปิดตลาด ทองพุ่ง 900 ทองแท่งกลับมายืนเหนือ 60,000 ฮั่วเซ่งเฮง ชี้ฟื้นตัวในกรอบจำกัด
ราคาทองคำ 96.5% เช้านี้ (29 ตุลาคม) เปิดตลาดราคาพุ่ง 900 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดก่อนหน้า
โดยสมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับราคาครั้งแรก เวลา 09.03 น. ราคาขึ้นมา 900 บาท ทำให้ทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 60,700 บาท ขายออกบาททองคำละ 60,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 59,487.84 บาท ขายออกบาททองคำละ 61,600 บาท
ขณะที่ทองคำโลก (Gold Spot) 3,972 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.36 บาทอต่อ 1 ดอลลาร์
ฮั่วเซ่งเฮ่ง วิเคราะห์ว่าทองโลกยังคงมีการปรับตัวลง จากการที่ปธน.ทรัมป์ ได้ลงนามร่วมกับนางซานาเอะ ทาคาอิจิ ในเรื่องข้อตกลงการค้าด้านแร่ธาตุสำคัญ รวมถึงแพ็จเกจการลงทุนมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์ แต่ทว่ายังขาดความชัดเจนในรายละเอียดดังกล่าว
ในขณะที่รมว.คลังสหรัฐฯ นายสก็อตต์ เบสเซนต์ ได้กล่าวว่า คำขู่ของทรัมป์ที่จะเก็บภาษีนำเข้าจีนเพิ่มอีก 100% จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย. อาจไม่เกิดขึ้น และจีนจะรื้อฟื้นการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ รวมถึงเลื่อนการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากออกไปหนึ่งปี
อย่างไรก็ตาม ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ยังคงทยอยปรับตัวลงเป็นวันที่ 5 สู่ระดับ 98.73 หน่วย จาก 98.96 หน่วย สืบเนื่องมาจากสหรัฐฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 94.6 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.
ในขณะที่การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ หรือชัตดาวน์ ได้ย่างเข้าสู่วันที่ 28 โดยทางรัฐบาลกลางได้ออกมาเตือนว่า โครงการสวัสดิการอาหาร (SNAP) หรือโครงการสแตมป์อาหาร จะยุติลงในวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันราว 42 ล้านคน ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เสี่ยงทรุดตัวลง ทางด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิม รวมสุทธิ 1,038.92 ตัน
ฮั่วเซ่งเฮง วิเคราะห์ราคาทองด้วยว่า เมื่อคืน ทองโลกได้มีการปรับตัวลงสู่แนวรับที่ 3,886 ดอลลาร์ และมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไป จึงประเมินว่า หากทองโลกยังสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าว มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 4,000 ดอลลาร์ ในภายหลัง แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 3,850 ดอลลาร์ ทองโลกอาจปรับฐานลงต่อเนื่อง