หนุนโรงแรม เมืองรองหักค่าใช้จ่ายรีโนเวท 2 เท่า ใช้สิทธิได้ 29 ต.ค.ยกเว้นภาษีทรัพย์สิน 20 รอบบัญชี

รัฐบาล หนุนผู้ประกอบการโรงแรมเมืองรอง หักค่าใช้จ่ายรีโนเวท 2 เท่า ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม พร้อมยกเว้นภาษีทรัพย์สิน ยาว 20 รอบบัญชี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้ามาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในเมืองรองอย่างเฉพาะเจาะจง โดยมาตรการดังกล่าว เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
น.ส.ลลิดา กล่าวว่า มาตรการหลักคือ อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถ หักค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือรีโนเวทสถานประกอบการเป็น 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับผู้ประกอบการในเมืองรองที่อยู่ในระบบภาษีของรัฐ โดยสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดต้นทุนพลังงานและสนับสนุนความยั่งยืน, การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสถานประกอบการ ควบคู่กัน
น.ส.ลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลยังให้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม ได้แก่ อาคารถาวร ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงแรม เครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นส่วนประกอบของอาคารและยึดติดอย่างถาวร โดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าวเป็น จำนวนเท่าๆ กันต่อเนื่อง 20 รอบระยะเวลาบัญชี
น.ส.ลลิดา กล่าวอีกว่า มาตรการนี้จะช่วยลดภาระต้นทุน เพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน และยกระดับคุณภาพบริการในพื้นที่เมืองรอง ส่งผลโดยตรงต่อการจ้างงานและการหมุนเวียนรายได้ในชุมชนท้องถิ่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน