ส.ร้านอาหาร แนะร้านไม่มีสแกน คนละครึ่งพลัส เก็บใบกำกับภาษีไว้ลดหย่อนภาษี 10,000 บาท

ส.ร้านอาหาร แนะร้านไม่มีสแกน คนละครึ่งพลัส ให้เก็บใบกำกับภาษีไว้ลดหย่อนภาษี 10,000 บาท
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายสรเทพ โรจน์พจนารัช หรือสตีฟ ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฮสเทล ประเทศไทย กล่าวถึงการใช้คนละครึ่งพลัสในวันแรกว่า ดีใจที่มีร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านนวด ร้านทำเล็บ เดลิเวอรี่ หรือแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์ เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 600,000 ราย ซึ่งหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าในสองเดือนสุดท้ายของปีนี้และที่สำคัญยังช่วยแบ่งเบาค่าของชีพของประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ ไม่ว่าจะเป็น 2,000 หรือ 2,400 บาท ในเรื่องของค่าอาหาร ที่สำคัญยังเป็นจิตวิทยาภาพรวมให้เกิดการใช้จ่ายกันอย่างคึกคัก
สำหรับธุรกิจร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคล ไซซ์ S ขึ้น ที่ไม่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส แต่ว่าประชาชนทั่วไปยังสามารถใช้สิทธิในการขอใบกำกับภาษีจากร้านอาหารเหล่านี้เมื่อไปนั่งทานได้ เพื่อเอาไว้ใช้ลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล 10,000 บาท ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นกัน