“ธนกร” สั่งดีพร้อมอัดฉีดสินเชื่อ “เงินไว by DIPROM” ดอกเบี้ย 50 สต.
น.ส.ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก จัดเตรียมสำรองวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตตามคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาล อาทิ ขึ้นปีใหม่ ตรุษจีน วาเลนไทน์ สงกรานต์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการสำรองวัตถุดิบล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตสินค้าส่งได้ทันเวลาตามที่ระบุในใบคำสั่งซื้อ
ล่าสุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ได้ขานรับนโยบายของ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “สินเชื่อเงินทุนหมุนไว ไฮซีซั่น หรือ เงินไว by DIPROM” เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนนำไปใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบรองรับการผลิต การจัดเตรียม หรือการเพิ่มสต็อกสินค้าให้พร้อมขาย สำหรับธุรกิจที่มีรอบการขายตามฤดูกาล หรือได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากในช่วงเทศกาล (HIGH SEASON) ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบายของนายธนกร และสอดรับกับการขับเคลื่อน Quick Big Win ของรัฐบาล
สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับบริการ “เงินไว by DIPROM” คือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย มีการดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากภาคการผลิต โดยสามารถยื่นขอกู้วงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมใช้บุคคลค้ำประกัน หรือหนังสือรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผ่อนชำระภายในระยะเวลา 2 ปี (24 งวด) ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียงร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือยื่นเอกสารคำขอ ได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2569
“สินเชื่อเงินทุนหมุนไว” นอกจากเป็นการให้โอกาสผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ หรือซื้อวัตถุดิบในราคาพิเศษได้ทันท่วงทีในช่วงฤดูเทศกาลที่กำลังจะมาถึงตั้งแต่ขึ้นปีใหม่ ตรุษจีน วาเลนไทน์ และสงกรานต์ ยังเป็นการสร้างให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยปรับตัวเข้าสู่กระบวนการ Digital Paymentผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาล โดยจะมุ่งเน้นการกระตุ้นสั้น แต่ได้ผลยาว พร้อมทั้งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนตามนโยบาย“ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้
