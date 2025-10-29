คมนาคม เปิด ใช้สิทธิ คนละครึ่ง พลัส รถ-ราง-เรือ-รถระหว่างจังหวัด
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อ ผ่านโครงการ ‘คนละครึ่ง พลัส’ ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ
นายพิพัฒน์กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่ง พลัส” ได้ทุกโหมดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัด เพื่อให้ทุกการเดินทางของคนไทย ประหยัด สะดวก และเท่าเทียม โดยเปิดใช้สิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังที่ครอบคลุมระบบขนส่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม เริ่มที่ระบบรถไฟฟ้าในเมือง ประกอบด้วย รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีเขียว (รวมส่วนต่อขยาย) สายสีแดง รถไฟฟ้าบีทีเอส และแอร์พอร์ต เรลลิงก์
ในส่วนของระบบขนส่งทางน้ำ ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ระบบรถโดยสารประจำทาง ครอบคลุมรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการที่ได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก
นายพิพัฒน์กล่าวว่า รายชื่อบริษัทรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมแล้ว ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ได้แก่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด, บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด, บริษัท ศรีสุเทพขนส่ง จำกัด, บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด, บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด และบริษัท แสวงบริการ จำกัด โดยยังมีบริษัทรถโดยสารอีกหลายแห่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อพร้อมให้บริการ
ด้าน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้รับมอบนโยบายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เร่งบูรณาการระบบการชำระค่าโดยสารผ่านแอพพ์เป๋าตังให้สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด ซึ่งโครงการคนละครึ่ง พลัส คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน เพื่อให้ทุกการเดินทางมีภาครัฐอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าขึ้นรถ ลงเรือ หรือใช้รถไฟฟ้า ก็สามารถใช้สิทธิได้เหมือนกันทุกระบบ
นายชยธรรม์กล่าวว่า เงื่อนไขการใช้สิทธิ ‘คนละครึ่ง พลัส’ สำหรับการเดินทาง มีดังนี้ 1.ใช้สิทธิได้เฉพาะ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) 2.ชำระค่าโดยสารผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” โดยสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน 3.ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน 4.ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
(หมายเหตุ ไม่สามารถใช้สิทธิในการเติมเงินหรือเดินทางแบบเหมาจ่ายได้ในขณะนี้)