เตือนประชาชน! เช็กขั้นตอนให้ดี หากใช้ G wallet ผิดวิธี เสียสิทธิ คนละครึ่งพลัส แถมจ่ายเงินเต็ม
เริ่มต้นใช้สิทธิวันแรก 29 ตุลาตม สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส ภายหลังรัฐบาล เปิดรับลงทะเบียนประชาชนตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.68 โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ครบจำนวน 20 ล้านรายแล้ว เมื่อวันที่ 23 ต.ค.6868
ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.68 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.68 (เวลา 06.00-23.00 น.) ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยผู้ได้รับสิทธินั้น จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 โดยกำหนดให้ใช้จ่ายไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินสิทธิที่กำหนด
- สำหรับประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 95 ในปีภาษี 2567 จะได้รับวงเงินสิทธิไม่เกิน 2,400 บาทต่อคน
- ประชาชนทั่วไปจะได้รับวงเงินสิทธิไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายของโครงการฯ
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (29 ต.ค.68) ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้บริการโครงการฯ เป็นวันแรก ประชาชนใช้งานได้ตามปกติ แต่มีประชาชนบางรายเกิดปัญหาขัดข้อง เพราะมีจำนวนผู้ใช้สิทธิจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
สำหรับขั้นตอนใช้สิทธินั้น
1. เข้าแอพพ์ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส
2. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
4. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการชำระเงิน
5. ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
6. บันทึกสลิป ทำรายการสำเร็จ
ทั้งนี้ มีข้อเตือนประชาชน หากใช้บริการแอพพ์ผิดอาจทำให้ไม่ได้ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส เนื่องจากผู้ใช้บริการเติมเงินเข้าระบบ G Wallet แล้ว แต่กดสแกน QR บนหน้าจอแอพพ์
โดยที่ไม่ได้กดใช้บริการจ่ายเงิน QR ตรงแบนเนอร์โครงการฯ จะทำให้ระบบจ่ายเงินตัดเงินเต็มจำนวน ส่งผลให้สิทธิไม่ได้ถูกตัดเข้าโครงการฯ คนละครึ่งพลัส