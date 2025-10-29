พลังงาน ดันกล้วยตากอบกรอบชุมชนเขื่อนศรีฯ ลดใช้พลังงาน เอาใจนักชิมสายกรีน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและมอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” แก่ผลิตภัณฑ์ “กล้วยตากทอดกรอบ” ของวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอปักไม้ลาย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ชุมชนในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
การมอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ลดใช้พลังงาน โดยใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นช่องทางจัดจำหน่าย
โดยผลิตภัณฑ์ “กล้วยตากทอดกรอบ” ของวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอปักไม้ลาย ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. ร่วมกันพัฒนาต่อยอดกล้วยตากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ กล้วยตากทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบขนมขบเคี้ยว ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานและวัยรุ่น โดยนำกล้วยน้ำว้าออร์แกนิคที่มีเนื้อนุ่มหวานฉ่ำ ตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านกรรมวิธีการทอดและอบไล่น้ำมัน บรรจุของขนาดพกพาสะดวก เหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพ
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้’4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศ เช่น อย. OTOP หรือ GMP 2) มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับสินค้าแต่ละชนิด3) มีกระบวนการผลิตที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วงที่กำหนด และ 4) มีการนำของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจุบันโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ลดใช้พลังงาน โดยใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นช่องทางจัดจำหน่าย มีผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ มาจากชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย จ.อุตรดิตถ์ ลำไยอบแห้งสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย (เขื่อนภูมิพล) จ.ตาก และกล้วยตากทอดกรอบ ของวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอปักไม้ลาย จ.กาญจนบุรี รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ ที่มีการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าในเครือ PTTOR PTG Shell CALTEX และ SUSCO อาทิ แคปหมู ข้าวแต๋น กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ข้าวฮางงอก และผลไม้กวน