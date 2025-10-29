สันติ สำรวจตลาดริมคลองข้างทำเนียบ พบปชช.ใช้คนละครึ่งพลัส คึกคัก
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 29 ตุลาคม ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทำงาน พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าในตลาดริมคลอง ภายในทำเนียบรัฐบาล วันแรกของการใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่แวะมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก โดยต่างชื่นชมว่าเป็นมาตรการที่ดีมากๆ
นายสันติ กล่าวว่า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นมาตรการของรัฐบาลที่มุ่งช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ และกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ พร้อมเชิญชวนประชาชน และร้านค้าทั่วประเทศ ร่วมใช้จ่ายในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโต ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นความไม่เป็นธรรมในการใช้สิทธิ โครงการ “คนละครึ่งพลัส” สามารถแจ้งสายด่วน สคบ.1166 ตลอด 24 ชม.