ส่งออกไทยไตรมาส4 เสี่ยงแผ่ว ปี69 Front-loading หมดลง ถูกกดดันจากนโยบายการค้า
Krungthai Compass โดย ฉมาดนัย มากนวล กฤตตฤณ เหล่าฤทธิ์ ชี้ มูลค่าส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต 19.0%YoY เร่งตัวจากเดือนก่อนที่ 5.8%YoY โดยการส่งออกสินค้ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง สวนทางกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่การส่งออกไปตลาดหลักส่วนใหญ่ยังขยายตัว ด้านการนำเข้าเร่งตัวจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 17.2%YoY ในขณะที่ดุลการค้ากลับมาเกินดุลที่ 1,275.2 ล้านดอลลาร์ฯ
Krungthai COMPASS มองว่าการส่งออกไทยที่ขยายตัว นอกจากจะเป็นผลจากวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยพิเศษจากทองคำแล้ว ยังเป็นอานิสงส์จากการ Front-loading ซึ่งจะอ่อนแรงลงในช่วง 4Q68 และทั้งปี 2569 นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจาก (1) การปรับ Sectoral Tariff ของทั้งไทยและคู่แข่งที่อาจกระทบความสามารถในการแข่งขันของไทย และ (2) Transshipment Tariff ที่ยังไม่ชัดเจน
มูลค่าส่งออกเดือน ก.ย. 2568 ขยายตัว 19.0%YoY
มูลค่าส่งออกเดือน ก.ย. อยู่ที่ 30,070.7 ล้านดอลลาร์ฯ เติบโต 19.0%YoY เร่งตัวจาก 5.8%YoY เมื่อเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง สวนทางกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 สำหรับการส่งออกทองคำในเดือนนี้เร่งตัว 212.6%YoY ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ทำให้เมื่อหักทองคำแล้วมูลค่าส่งออกเดือนนี้ขยายตัวได้ 13.3%YoY โดยมีแรงขับเคลื่อนที่สำคัญจาก
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 26.4%YoY ขยายตัวจาก 11.2%YoY ในเดือนก่อน โดยสินค้าสำคัญที่เติบโต ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+57.9%) เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+64.9%) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+14.6%) และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+11.3%) เป็นต้น ส่วนสินค้าสำคัญที่หดตัว เช่น อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด (-16.3%) และเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ (-17.0%) เป็นต้น
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัว 8.1%YoY หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยสินค้าเกษตรหดตัว 18.2%YoY หดตัว 2 เดือนติด ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวที่ 4.1%YoY กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน โดยสินค้าสำคัญที่หดตัว อาทิ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (55.5%) ข้าว (-31.4%) ยางพารา (-15.3%) เครื่องดื่ม (-8.0%) สิ่งปรุงรสอาหาร (-7.1%) ส่วนสินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ (+37.8%) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ (+11.1%) ไก่แปรรูป (+9.7%) และกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (+5.9%) เป็นต้น
การส่งออกรายตลาดสำคัญ ส่วนใหญ่ยังขยายตัวจากการส่งออกในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ
สหรัฐฯ: ขยายตัว 35.3%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 24 โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ และเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนสินค้าสำคัญที่หดตัว เช่น อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์ และไดโอด และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น
จีน: ขยายตัว 3.2%YoY เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น ทองแดงและของทำด้วยทองแดง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ด้านสินค้าสำคัญที่หดตัว เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นต้น
ญี่ปุ่น: ขยายตัว 6.2%YoY กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ส่วนสินค้าสำคัญที่หดตัว เช่น ยางพารา เม็ดพลาสติก และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
EU27: ขยายตัว 11.9%YoY กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น ส่วนสินค้าสำคัญที่หดตัว เช่น ยางพาราและเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นต้น
ASEAN-5: ขยายตัว 20.4%YoY เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น ส่วนสินค้าสำคัญที่หดตัว เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นต้น
มูลค่าการนำเข้าเดือน ก.ย. อยู่ที่ 29,685.5 ล้านดอลลาร์ฯ เติบโต 17.2%YoY เร่งตัวจาก 15.8%YoY เมื่อเดือนก่อน การนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่ต่างขยายตัว ทั้งสินค้าทุน (+23.7%YoY) สินค้าอุปโภคบริโภค (+16.6%YoY) สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป(+18.9%YoY) สินค้ายานพาหนะฯ (+31.8%YoY) ทั้งนี้ ดุลการค้าเดือน ก.ย. เกินดุล 1,275.2 ล้านดอลลาร์
การส่งออกไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2568 เติบโตสูงถึง 13.9% สอดคล้องกับการค้าโลกที่เติบโตได้ดีคาดอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด IMF ปรับประมาณการการเติบโตของปริมาณการค้าโลก ปี 68 เพิ่มเป็น 3.6% (จาก 2.6% ณ ก.ค. 68)1
อย่างไรก็ดี การส่งออกรวมของไทยในเดือน ก.ย. 68 ได้รับแรงส่งจากการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ADP) และทองคำ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวที่มีความไม่แน่นอน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มีสัดส่วนในการเติบโตของการส่งออกไทย [Contribution to Growth] ที่ 5.3%) ส่วนหนึ่งสะท้อนการเร่งซื้อสินค้าบางประเภทที่ยังได้รับการยกเว้นภาษีศุลภากรตอบโต้จากสหรัฐ2 ซึ่งมีความไม่แน่นอนจากความเสี่ยงที่อาจถูกเก็บภาษี Sectoral Tariff เพิ่มเติมในอนาคต ขณะที่ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป (6.1%) เติบโตสูงจากความต้องการทองคำในตลาดการเงินโลกที่ผันผวนตามความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอน จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป
มองไปข้างหน้า พบว่าสัญญาณการส่งออกสินค้าจากประเภทส่งออกสำคัญในภูมิภาคเอเชียไปยังสหรัฐเริ่มชะลอตัวชัดขึ้น หลังจากที่เร่งส่งออกไปในช่วงก่อนหน้า (Front-loading) โดยในเดือน ก.ย. 2568 มูลค่าการส่งออกไต้หวันและเวียดนามหดตัว -32.2%MoM เวียดนาม -1.5%MoM ตามลำดับ
Krungthai COMPASS คาดว่าการส่งออกจะชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2568 และคาดว่าจะหดตัวในปี 2569 ตามผล Front-loading ที่จะอ่อนแรงลง และนโยบายการค้าของประเทศหลักที่ไม่แน่นอน โดยต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกไทยในระยะข้างหน้า ได้แก่ (1) โอกาสที่สหรัฐฯ จะปรับอัตราภาษี Sectoral Tariff ของทั้งสินค้าส่งออกไทยและคู่แข่งเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย (2) โอกาสที่สหรัฐฯ จะจัดเก็บภาษี Transshipment Tariff กับสินค้าส่งออก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอสุรัตน์ เผยอย่ามองข้าม กลิ่นปาก-เลือดออกตอนแปรงฟัน สัญญาณเตือนเสี่ยงเป็น ‘อัมพาต’
- โซเชียลแชร์ ข้อมูลคนละครึ่งพลัส วันแรกกว่า 1.1 หมื่นข้อความ ดีใจเงินเข้าแล้ว บ่นร้านค้าร่วมน้อย
- ความต้องการ ‘เสื้อดำ’ พุ่งสูง เกลี้ยงสต๊อก โรงงานผลิตไม่ทัน เดินสายผลิต 24 ชม.
- ปักกิ่ง ยืนยันแล้ว ‘สี-ทรัมป์’ จะพบหารือทวิภาคี ที่ปูซาน ตลาดลุ้นดีลสงบศึกการค้า