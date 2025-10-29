ขุนคลัง สำรวจตลาดนัดข้างกระทรวง ปลื้ม ปชช.ใช้คนละครึ่งพลัส จับจ่ายคึกคัก
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายอาร์ชวัส เจริญศิลป์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล อรรถวรเดช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร และนางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนที่มาจับจ่าย ซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดจนของใช้ต่างๆ ในโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนเป็นอย่างมาก ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง
