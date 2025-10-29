อนันดาฯ จ่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่ เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มีหลักประกัน 2 ชุด ดบ.สูง 6.90-7.20%
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน โดยใช้ที่ดินใจกลางภูเก็ตบนทำเลศักยภาพ พื้นที่ประมาณ 251 ไร่ 1 งาน 57.4 ตร.ว. คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,344 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย [6.90]% ต่อปี และอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย [7.20]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3-4 และ 8 ธันวาคม 2568 นี้
ทั้งนี้ ANAN ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ANAN261A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2569
นายชานนท์กล่าวว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมา และชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดตรงตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด สะท้อนนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคง พร้อมเติบโตไปด้วยกัน พร้อมโชว์ศักยภาพในการบริหารงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยม จากการโอนกรรมสิทธิ์ 2 โครงการพร้อมอยู่ใหม่ คือ โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ และ โครงการคัลเจอร์ จุฬา สามารถสร้างยอดโอน 1,767 ล้านบาท ย้ำดีมานด์ที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้าสร้างเสร็จพร้อมอยู่ยังมีต่อเนื่อง
“อนันดาฯ ในฐานะแบรนด์ที่อยู่อาศัยของคนเมืองที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าคนเมืองทั้งตลาดคอนโดและแนวราบในเมืองได้เป็นอย่างดี มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์คนเมือง ด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีและมีคุณภาพพร้อมอยู่พร้อมโอนบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ANAN เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินไว้อย่างเข้มงวด ยึดมั่นในการจ่ายคืนหุ้นกู้ทุกตัวที่ผ่านมา 100% ตามจำนวน และตรงตามกำหนด โดยได้ชำระคืนหุ้นกู้ครบถ้วนตามกำหนดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่ากว่า 17,928 ล้านบาท ในขณะที่ออกหุ้นกู้รวม 4,593 ล้านบาท สะท้อนว่าภาระหนี้จากหุ้นกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนและผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา”
นายชานนท์กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจัดสรรอย่างเหมาะสมกับแผนการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการทางการเงินด้วยความละเอียดรอบคอบ พร้อมให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทุกราย และการที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักลงทุน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
“ANAN เชื่อมั่นว่า การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเหมือนครั้งที่ผ่านมา และมีความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ และพร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการคุณภาพ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย และการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ANAN จะยังคงเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่นักลงทุนเชื่อมั่นได้ในทุกสถานการณ์”
ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ANAN สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-6
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2351-1800 กด 1
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
• บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด โทร. 02-180-8088