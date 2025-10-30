เหมืองทอง NPA
เก็บตกเวทีสัมมนา BAM SYMPOSIUM : New Era of AMC 2025 พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปิดฉากไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งวิทยากรบนเวทีทั้งช่วงเช้าและบ่าย อัดแน่นด้วยกูรูการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ที่ฉายภาพตลาดและโอกาสทองของธุรกิจ AMC
โฟกัสเวทีช่วงบ่าย ภายใต้หัวข้อ “ทางรอด-ทางเลือก ลงทุน NPA ยุควิกฤต” คำคมแห่งปีต้องยกให้ “พชร ธนวงศ์เกษม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BKA ที่ไม่เพียงชี้เป้าทำเลทอง ทรัพย์น่าลงทุน ยังทิ้งท้ายด้วยวลีเด็ด ชวนให้นักลงทุนติดตาม
“ตอนนี้คงไม่ทันแล้ว จะเป็นหัวแถวลงทุนบิตคอยน์ ทองคำ แต่ถ้าอยากเป็นหัวแถว ยังมีเหมือง NPA รอให้ขุด เพียงแค่เข้าไปใน www.bam.co.th ครับ”
เมื่อการลงทุนยังต้องไปต่อ เชื่อว่าหลังจบงาน คงมีนักลงทุนเข้าไปตามรอยขุมทรัพย์ในเหมืองนี้กันคึกคักแน่ๆ (อิอิ)