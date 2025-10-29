โซเชียลแชร์ ข้อมูลคนละครึ่งพลัส วันแรกกว่า 1.1 หมื่นข้อความ ดีใจเงินเข้าแล้ว บ่นร้านค้าร่วมน้อย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เรียลวอทช์ แล็บ (RealWatch Lab) ส่วนวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล (Research and Data Analytic) บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลสำรวจการพูดถึงโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านโซเชียลมีเดีย ในการใช้งานวันแรก (29 ต.ค.) ตั้งแต่ 06.00-13.00 น. จากการรวบรวมข้อมูลประมาณ 70% ของจำนวนการพูดถึงโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ทั่วประเทศ หรือคิดเป็นจำนวน 11,793 ข้อความใน โซเชียลมีเดีย พบว่าเป็นการพูดถึงโครงการในประเด็นทั่วไปในสัดส่วนที่สูงถึง 96% จากจำนวนข้อความทั้งหมด โดยมี 3 ประเด็นที่พูดถึงโครงการ ได้แก่
ประเด็นแรกคือเรื่องของ ข้อมูลการใช้จ่ายและการเติมเงิน โดยความเห็นส่วนใหญ่จะระบุว่า ได้รับเงินจากโครงการแล้ว และมีการสอบถามเรื่องของจำนวนเงินที่ใช้ได้ต่อวัน และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก
ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องของ การประชาสัมพันธ์ เป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าที่เข้าโครงการมีการแชร์ทำเลที่ตั้งของร้าน เป็นต้น
ประเด็นที่สาม เป็นเรื่องของขั้นตอนและสถานะเกี่ยวกับร้านค้าในโครงการ และประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของ ระบบและการใช้งาน อาทิ การที่ร้านค้าต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้งเพื่อให้เงินโอนเข้า “ถุงเงิน” เป็นต้น
ในขณะที่มีการพูดถึงในเชิงบวก คิดเป็นสัดส่วน 2% ของจำนวนข้อความทั้งหมด โดยมี 2 ประเด็นที่พูดถึงได้แก่
ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ โดยความเห็นส่วนใหญ่ระบุว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ตลาดมีความคึกคัก และช่วยประชาชนประหยัดค่าครองชีพ
ประเด็นถัดมา คือการใช้จ่ายโดยเฉพาะ การที่สามารถใช้คนละครึ่งพลัสกับรถไฟฟ้าได้ และมีการพูดถึงในเชิงลบ คิดเป็นสัดส่วน 2% ของจำนวนข้อความทั่วหมด โดยมี 3 ประเด็นหลักที่มีการพูดถึงในเชิงลบ ได้แก่
ประเด็นแรก ขั้นตอนในการลงทะเบียนของร้านค้ามีความซับซ้อน
ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องของ ระบบการใช้งาน ที่ร้านค้าต้องเปิด QR Code ใหม่ทุกครั้ง รวมไปถึงระบบของแอพพ์ที่ล่าช้า และประเด็นถัดมาคือ จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมมีจำนวนที่น้อย และขาดการประชาสัมพันธ์
ครึ่งวันแรกใช้จายแล้วกว่า 500 ล้านบาท
ในขณะที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ระบุว่า มีการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส ตั้งแต่เวลา 06.00-12.30 น. สำเร็จแล้วกว่า 2.49 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 501.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 252.40 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 248.71 ล้านบาท
โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ภายใต้แนวคิด Quick Big Win วงเงินงบประมาณรวม 44,000 ล้านบาท โครงการได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก และมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 ล้านสิทธิ และมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมทั่วประเทศทั้งสิ้น 523,603 ราย และร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร 101,741 ราย และรัฐบาลประกาศล่วงหน้าว่า หลังจากเฟสแรก จะมีการเปิดเฟสองในเดือนมกราคม 2569 โดยเฟสแรกเริ่มใช้วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เวลา 06.00-23.00 น.) ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 50% ทั้งนี้ ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินสิทธิที่กำหนด โดยประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 95 ในปีภาษี 2567 จะได้รับวงเงินสิทธิไม่เกิน 2,400 บาทต่อคน และประชาชนทั่วไปจะได้รับวงเงินสิทธิไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายของโครงการ
ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้สิทธิโครงการ โดยซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ และถูกตัดสิทธิในโครงการ