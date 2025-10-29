เศรษฐกิจ

HMC Polymers จัดประชุมเร่งเครื่อง Sustainable PP Products ใช้เทคโนโลยีระดับโลก สร้างคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ HMC Polymers  จัดงาน HMC Polymers Conference 2025 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “PP Together : Preferred Partner for a Sustainable Future” ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งในปีนี้ เน้นย้ำประเด็นสำคัญ คือ ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทระดับประเทศและระดับโลก ยกระดับความมั่นคงตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียมและเม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน (Sustainable PP Products) ตอบรับความต้องการที่สูงขึ้น

มร.คอร์โซ อูซีลลี่ ประธานบริษัท HMC Polymers กล่าวว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2568 นี้ ภาพรวมของธุรกิจปิโตรเคมีอยู่ในทิศทางทรงตัว และยังต้องจับตาและเฝ้าระวังปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยาก อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน มาตรการภาษีจากประเทศมหาอำนาจ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการแข่งขันของผู้ผลิตรายใหม่ ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ HMC Polymers ต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การขายให้เหมาะสม โดยเฉพาะการเร่งผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในด้านวัตถุดิบ คือ โพรพิลีนชีวภาพ (Bio-propylene) และจาก LyondellBasell ในด้านเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกและการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน  โดยวันนี้ HMC Polymers ยังได้รับเกียรติจาก คุณทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ GC และประธานกรรมการ HMC Polymers  Mr.Andy Lai (แอนดี้ ไล) ผู้บริหารระดับสูงของ LyondellBasell และกรรมการ HMC Polymers ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ร่วมประกาศความร่วมมือทั้งด้านการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการตลาด เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืนมีความมั่นคงตลอดห่วงโซ่อุปทาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคเอเชีย

ในส่วนของการจัดงาน HMC Polymers Conference 2025 ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม คือ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายจากวิทยากรระดับประเทศ กิจกรรมเวิร์กชอปด้านความยั่งยืน และการจัดแสดงนิทรรศการขององค์กรพันธมิตร
  • การอัปเดตการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียม ทั้งเกรดพิเศษ (Specialty) และเกรดคุณภาพ (Differentiated) ที่ยังคงยึดมั่นคุณสมบัติเฉพาะตัว แตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลอด ปัจจุบันมีมากกว่า 60 เกรด และ มีสัดส่วนการส่งออกมากถึงร้อยละ 60 ของปริมาณการขายทั้งหมด
  • การประกาศความร่วมมือกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืนเกิดความมั่นคงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  • การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) 3 เสา ได้แก่
  1. Circularity : ตัวชี้วัดสำคัญ คือ ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามวัตถุดิบที่ใช้ผลิต คือ เม็ดพลาสติก PP ที่ผลิตจากปิโตรเลียม * (Fossil based) เช่น กลุ่ม Mono-material ที่นำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น และเม็ดพลาสติก PP ที่ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียน** รวมถึงความสำเร็จของแพลตฟอร์ม PP Reborn แพลตฟอร์มจัดการพลาสติก PP ใช้แล้วแห่งแรกของประเทศไทย  โดยในปีนี้ ได้ร่วมมือกับพันธมิตร คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขยายจุดรับพลาสติก PP ใช้แล้วมากกว่า 100 จุด ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนสามารถส่งพลาสติก PP ใช้แล้ว กลับเข้าสู่ระบบผลิตได้มากถึงเกือบ 7,000 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2568) ช่วยลดการฝังกลบและลดการตกค้างในสิ่งแวดล้อม
  2. Carbon Reduction : การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน การจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกเกรด การรับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร การเริ่มปลูกสวนป่าในโครงการต้นแบบความร่วมมือเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ณ พื้นที่ป่าในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดทำร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  3. Connectivity : การใช้องค์ความรู้หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม ประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปี และการจัดงาน HMC Polymers Conference 2025 ในวันนี้ ก็นับเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติที่แตกต่างด้วย

HMC Polymers Conference 2025 ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบ Onsite และ Online มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP ในประเทศไทยด้วย

