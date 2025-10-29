กางรายละเอียด ‘บัตรเหมาจ่ายรายวัน’ รถไฟฟ้าสายสีแดง-ม่วง ปชช. 40บาท น.ร.จ่าย 30 คาดเริ่ม 1 ธ.ค.

พิพัฒน์ เปิดแนวคิด บัตรเหมาจ่ายรายวัน รถไฟฟ้าสายสีแดง–สีม่วง คาดเริ่ม 1 ธ.ค. นี้
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ครั้งที่ 1/2568 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการ ‘บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน’ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก คุ้มค่า และต่อเนื่องภายใต้นโยบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ของรัฐบาล
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ ‘บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน’ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2569 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บุคคลทั่วไป เดินทางไม่จำกัดเที่ยวในวันเดียวเพียง 40 บาท/วัน
2. นักเรียน–นักศึกษา จ่ายเพียง 30 บาท/วัน
3. ผู้สูงอายุ ครึ่งราคา / ผู้พิการและเด็ก ฟรี
4. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้วงเงินในบัตร 750 บาท/เดือนได้ตามสิทธิ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า บัตรเหมาจ่ายดังกล่าวจะใช้ได้ทั้ง รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ด้วยระบบ EMV Contactless / MRT EMV / Mangmoom EMV ซึ่งจะเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสองสายได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางหลายเที่ยวต่อวันสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนและคุ้มค่ามากขึ้น
นอกจากลดภาระค่าครองชีพแล้ว มาตรการนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้ระบบรางมากขึ้น ลดปัญหารถติด และลดมลพิษในเมืองใหญ่โดยเป็นแนวทางที่ปรับปรุงเพิ่มเติมของนโยบาย “20 บาทตลอดสาย” ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนตลอดสองปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ รัฐจึงอุดหนุนงบประมาณเฉพาะกลุ่ม และสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของพี่น้องประชาชน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางรวมศูนย์การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าแบบองค์รวม หรือ Single Ownership โดยมอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารนโยบายค่าโดยสารและระบบตั๋วร่วมของประเทศ เพื่อให้ทุกโครงการรถไฟฟ้าอยู่ภายใต้นโยบายเดียวกันอย่างมีเอกภาพ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการบริการจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticket Act) ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศใช้ ซึ่งเมื่อมีผลบังคับแล้วจะเป็น “โครงสร้างหลัก” ของระบบค่าโดยสารร่วม (Common Fare) และการเดินทางแบบไร้รอยต่อในอนาคตซึ่งสิ่งที่เรากำลังทำ ไม่ได้เป็นเพียงการลดค่าครองชีพในวันนี้ แต่คือการสร้างระบบขนส่งที่ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้จริง เดินทางได้ในราคาที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกันทั้งระบบ
“การมีบัตรเหมาจ่ายรายวันและตั๋วร่วมจะทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหนึ่งเดียว สะดวกและคุ้มค่ากว่าเดิม”
ย้ำว่ากระทรวงคมนาคม และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนทุกมาตรการเพื่อลดภาระประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมิติของ ค่าโดยสาร–บริการ–คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบรางกับระบบขนส่งอื่น (Feeder) เพื่อให้ทุกการเดินทางของคนไทย สะดวกตรงเวลา ปลอดภัย และราคาเหมาะสม