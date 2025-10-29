ดีอี หนุน คมนาคม ลงทะเบียน-ออกกฎหมาย คุม ‘โดรน’ ส่งเสริมการใช้งานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เน้นย้ำความปลอดภัยของ ปชช.
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในการเป็นประธานร่วมในงานแถลงข่าว “การขนส่งยุคใหม่ด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน” (The New Era of Drone Delivery) ที่จัดขึ้นโดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) กระทรวงคมนาคม ว่า ปัจจุบันหลายฝ่ายมีความกังวลเรื่องการใช้งานโดรน โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง “เทคโนโลยีโดรน” เข้ามามีบทบาทด้านภัยความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดน
ทั้งนี้จากบทบาทดังกล่าว ทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบด้านภัยความมั่นคง กระทรวงดีอี พร้อมสนับสนุน กระทรวงคมนาคม ในการศึกษาหลักเกณฑ์การใช้งานโดรน ทั้งในเชิงการเป็นยุทโธปกรณ์ การป้องกันและตอบโต้ การอำนวยความสะดวก ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เช่น การลดความแออัดของการจราจรในเมืองหลัก หรือ การลดปัญหาคาร์บอน (Carbon Reaction) ทั้งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน หรือการเดินทาง โดยเน้นให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
ขณะเดียวกัน กระทรวงดีอี พร้อมดำเนินการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีโดรนในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ NT ซึ่งสามารถส่งเสริมให้มีการใช้งานโดรนในเชิงพาณิชย์ อาทิ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่เข้าถึงยาก รวมทั้งการสนับสนุนและพัฒนาทักษะเกษตรกรในการใช้โดรน ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)
“ตนขอยืนยันว่า กระทรวงดีอี ตระหนักและให้ความสำคัญในมิติของความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ต่อการใช้งานเทคโนโลยีโดรนในด้านต่างๆ โดยพร้อมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการใช้งานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในเชิงพาณิชย์ การเกษตร การแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม และพร้อมสนับสนุนกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการลงทะเบียนที่มีรูปแบบของแพลตฟอร์มชัดเจน และการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อควบคุมกำกับดูแลการใช้งานโดรน ซึ่งมีบทลงโทษการละเมิดหรือฝ่าฝืนที่เด็ดขาด” นายไชยชนกกล่าว