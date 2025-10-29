อุตสาหกรรม ผนึกขรก.ทั่วประเทศปราบสินค้าด้อยคุณภาพ
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “อุตสาหกรรมรวมใจ ขับเคลื่อนมาตรฐานไทยทั่วประเทศ” ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงให้กับภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทำงานร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
“ปัจจุบันมีสินค้าด้อยคุณภาพจำนวนมากที่แฝงตัวอยู่ในท้องตลาด โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศที่ทะลักเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเป็น ‘ภัยเงียบ’ ที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและระบบเศษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็กเส้น ปลั๊กไฟ หรือ หมวกกันน็อกที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งผมได้มอบนโยบาย “ฝ่า ฟัน ดึง ดัน” ให้ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยใช้เครือข่ายเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด เป็น “กองกำลังม้าเร็ว” ลงพื้นที่ตรวจค้น กวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานให้สิ้นซาก และจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดทุกราย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว
จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย จะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายใด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผู้ผลิต หรือร้านจำหน่าย เอาเปรียบผู้บริโภค จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นอันตรายต่อประชาชนจะสั่ง ‘หยุด’ ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติตามมาตรฐานที่ถูกต้องแล้ว เราก็พร้อมจะปลดมาตรการทางกฎหมายโดยเร็ว หรือ ‘เปิด’ โอกาสให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “ปิดเร็ว เปิดเร็ว พึ่งพาได้” ซึ่งเป็นความยุติธรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะมอบให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ดี
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนายกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันแก่ SMEs และผู้ผลิตในเศรษฐกิจฐานราก โดยการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สมอ. และ สอจ. ทั้ง 76 จังหวัด จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบนโยบาย “ฝ่า ฟัน ดึง ดัน” และนโยบาย “ปิดเร็ว เปิดเร็ว พึ่งพาได้” ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมอ. ได้นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ปัญหาที่หมักหมมมานาน และจัดระเบียบอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง โดยบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน ระหว่างกฎหมาย สมอ. และกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาต มอก. แล้ว แต่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน จะดำเนินการตามกฎหมายโรงงาน โดยสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด
ตามมาตรา 39 วรรค 1 จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอรับใบอนุญาต มอก. มีการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ สมอ. จะไม่ดำเนินการออกใบอนุญาต มอก. ให้ เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ควบคู่ไปกับการยกระดับภาคการผลิตไทยสู่มาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นใน ทุกระดับ ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้ามาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและปราบปรามการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน และคืนพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการที่ดี นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่าง สมอ. และ สอจ. ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของ SMEs และผู้ผลิตชุมชน ด้วย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า สมอ.มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค แต่การ บูรณาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในวันนี้ จะทำให้ สมอ. มีพันธมิตรในการทำงานทุกจังหวัด เข้าถึงทุกพื้นที่ ในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ สมอ. ให้มากขึ้น และขอฝากถึงประชาชนผู้บริโภค ให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าด้อยคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้าควบคุมของ สมอ. ที่ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และ QR Code ที่ตัวสินค้าเท่านั้น
ปัจจุบัน มีทั้งหมด 150 รายการ เช่น เหล็กโครงสร้าง เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ปูนซิเมนต์ไฮดรอลิก ยางรถยนต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนอัตโนมัติ สายไฟ เต้าเสียบเต้ารับ พาวเวอร์แบงค์ ปลั๊กพ่วง ตู้กดน้ำดื่ม ไดร์เป่าผม ที่หนีบผม ที่ม้วนผม เครื่องอบเล็บ เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เครื่องอบลมร้อน เตาปิ้งย่าง พัดลม เครื่องนวด เครื่องฟอกอากาศ หมวกกันน็อค ภาชนะเมลามีน ภาชนะพลาสติก หม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อชาบู ถังดับเพลิง เครื่องเล่นสนาม และของเล่น ฯลฯ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสินค้าควบคุมได้ที่ https://www.tisi.go.th/website/standardlist/comp_thai/th”