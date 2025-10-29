ใบน้อย เลขาสอน. นั่งหัวโต๊ะถกราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ฤดูผลิต67/68
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายธวัช หะหมาน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายวิโรจน์ วิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.องค์ประกอบการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2567/68
2.การคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2567/68
