มหกรรมเทกระจาด‘บ้าน-คอนโด’ อสังหาฯอัดโปรไฟไหม้ชิงยอด‘หมื่นล้าน’
ยังต้องลุ้นงานมหกรรมการบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ในวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 จัดโดย 3 สมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จะกวาดยอดขายมากกว่า 10,000 ล้านบาทตามเป้าหรือไม่ ท่ามกลางกำลังซื้อและเศรษฐกิจชะลอตัว
ภายในงานผู้ประกอบการขนทัพบ้าน-คอนโดใหม่และพร้อมอยู่กว่า 1,000 โครงการทั่วประเทศออกบูธ แข่งโปรโมชั่น หวังชิงยอดขายโค้งสุดท้าย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองของคนอยากซื้อบ้าน เพราะงานนี้ดีเวลลอปเปอร์บิ๊กแบรนด์ ต่างเปิดดีลดีสุดในรอบ 10 ปี นอกจาก 2 มาตรการรัฐ ลดค่าโอนและจำนอง 0.01% มาตรการ LTV ที่มีระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 แล้ว
ลัดเลาะแคมเปญแต่ละค่าย เริ่มที่ “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)” มาพร้อมคอนเซ็ปต์ SANSIRI ARENA: แชมป์เปี้ยนดีล นำ 108 โครงการ เริ่มต้น 9 แสนบาทถึง 40 ล้านบาท จัดโปรโมชั่น อาทิ จอง 999 บาท ลดสูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ผ่อน 2,000 บาทต่อเดือน ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ลุ้น 2 รางวัลใหญ่ ทริปบินลัดฟ้า เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ชมแข่งขันฟุตบอลระดับโลกลิเวอร์พูลกับเชลซี รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท อาทิ เศรษฐสิริ พหลโยธิน-สายไหม ลดสูงสุด 3 ล้านบาท เริ่ม 9.99 ล้านบาท,
เอ็กซ์ทีพญาไท ลดสูงสุด 4 ล้านบาท ราคา 4.99 ล้านบาท, เดอะ ไลน์ ไวบ์ โครงการพร้อมอยู่ ลดสูงสุด 1 ล้านบาท ราคา 3.89 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายในงาน 1,600 ล้านบาท
“บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” ส่งดีล ANANDA MARKET FEST เมื่อจองคอนโด บ้าน ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้า 20 โครงการ ราคา 2.29-38 ล้านบาท รับโปรโมชั่น อาทิ ส่วนลดสูงสุด 8 ล้านบาท ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 6 แสนบาท อาทิ iPad mini A17 Pro ทองคำ 1 สลึง หากร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลกว่า 190,000 บาท อาทิ บัตรสตาร์บัคส์ แก้ว Tumbler ร่ม PDM เป็นต้น ตั้งเป้ายอดขาย 500 ล้านบาท
“บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)” นำ 169 โครงการ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด เริ่มต้น 1.49 ล้านบาท มอบข้อเสนอพิเศษ AP BUY NOW, PAY LESS ‘จ่ายน้อยกว่านาทีนี้…ไม่มีอีกแล้ว’ ดีทุกยูนิต คุ้มค่าทุกหลัง ต่อแรก-จ่ายน้อยกว่า ‘ลดสูงสุด 10 ล้านบาท’ต่อที่สอง ‘ผ่อนน้อยกว่า เริ่มต้นเพียงล้านละ 800 บาทต่อเดือน’ ต่อที่สาม ‘จองน้อยกว่าเริ่มต้นเพียง 900 บาท’ ต่อที่สี่ ‘ดาวน์น้อยกว่า เริ่มต้นเพียง 4,900 บาท’ ขณะที่ “บริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” มาพร้อมแคมเปญใหญ่ “SC โปรฏิหาริย์ มีจริง” นำ 86 โครงการ บ้านและคอนโด ราคา 1.99-100 ล้านบาท จัดโปรโมชั่น อาทิ ส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท จอง 999 บาท ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี ลุ้นรับ Lucky draw ทองคำ มูลค่า 2 ล้านบาท เป็นต้น
“บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)” นำคอนโดพร้อมอยู่และเปิดใหม่ 53 โครงการทำเลใกล้รถไฟฟ้า และอีอีซี จัดแคมเปญ ORIGINGalaxyDeal โปรแรง สะเทือนจักรวาล ส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท แต่งครบยกห้องจากอิเกีย จอง 999 บาท พิเศษ Voucher lazada มูลค่ารวม 2 ล้านบาท ด้าน “บริทาเนีย” บริษัทในเครือ นำ 37 โครงการบ้านเดี๋ยว บ้านแฝด ราคา 2.59-35 ล้านบาท จัดโปรลดสูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 1 ปี จองเริ่ม 999 บาท เป็นต้น
“บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)” จัดแคมเปญ AssetWise Super Happy Deal นำบ้าน คอนโดพรีเซลและพร้อมอยู่ 34 โครงการ เริ่มต้น 1.29 ล้านบาท โซนกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง และคอนโดใกล้โรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 8% ร่วมออกบูธ มีส่วนลดรวมกว่า 20 ล้านบาท ฟรีทองคำทุกยูนิต ฟรี Apple Set จองปุ๊บรับทันที Gift Voucher 1,000 บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ BYD Dolphin
“บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด” จัดแคมเปญ Chill Price Chill Packs เช่น ส่วนลดเงินสด ฟรีหลังคาโซลาร์ แพคเกจเฟอร์นิเจอร์ จาก 7 โครงการบ้านและคอนโด เช่น เดอะ คราวน์เรสซิเดนท์เซส เริ่มต้น 6.9 ล้านบาท เดอะ เชดด์ สาทร 1 เริ่มต้น 3.89 ล้านบาท อิเธอร์นิตี้ พระราม 9-วงแหวนฯ บ้านเดี่ยว เริ่มต้น 7.9-17 ล้านบาท เป็นต้น ตั้งเป้ายอดขาย 150 ล้านบาท “บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)” ส่งแคมเปญ “พฤกษา มหาดีล” นำบ้านและคอนโดกว่า 100 ทำเลทั่วไทย จัดดีลใหญ่ แรงสุดคุ้มสุด จองเริ่ม 499 บาท แจกทองทุกหลัง รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ส่วนลดบ้านและคอนโดรวมกว่า 200 ล้านบาท มอบของแถมเพิ่มสูงสุด 15 รายการ อาทิ ฟรีค่าโอน ค่าจำนอง ค่าประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ค่าบริการสาธารณะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดสวน เป็นต้น สำหรับลูกค้า 100 สิทธิแรกที่จองและโอนตั้งแต่ 30 ตุลาคม-28 พฤศจิกายน 2568 รับฟรี iPhone 17 ความจุ 256 GB มูลค่า 29,900 บาท
“บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)” นำกว่า 40 โครงการทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล มอบข้อเสนอพิเศษ อาทิ ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท รับเพิ่ม iPhone17 มูลค่า 29,900 บาท “บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)” นำโครงการใกล้ห้างเซ็นทรัลทั่วไทย เริ่มต้น 1.39-30 ล้านบาท จัดแคมเปญ SUPER SALE แห่งปี เช่น เอกสิทธิ์เฉพาะ CENTRAL CITIZENS พักฟรี CENTARA ทั่วไทย มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท รับส่วนลดสูงสุด 8 ล้านบาท
ด้าน “บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” ส่งแคมเปญใหญ่ “I-Leaf Unlock Your New Home” ช่วยลดภาระคนอยากมีบ้าน ด้วยโปรแรง “อยู่ฟรีสูงสุด 2 ปี” โดยไม่ต้องผ่อน ไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องมีเงินก้อน พร้อมส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท รับทองคำแท่งสูงสุด 5 บาท รับสิทธิลุ้น iPhone 17 Pro Max ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
“หัสกร บุญยัง” กรรมการผู้จัดการ บจก.กานดา พร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า ตลาดที่อยู่อาศัย 3 ไตรมาสแรกปี 2568 ยังเผชิญความท้าทาย จากปัญหาหลักแบงก์เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ยังคงเป็นปัญหากระทบต่อตลาดอย่างมาก สำหรับไตรมาส 4 คาดตลาดจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า และถือเป็นช่วงสำคัญที่ผู้ประกอบการเร่งปิดยอดขายและคึกคักยิ่งขึ้นจากโปรโมชั่นต่างๆ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา เพื่อผลักดันยอดขายในช่วงสุดท้าย
“แคมเปญ I-Leaf Unlock Your New Home จ่าย 0 บาท อยู่ฟรี 2 ปี ตั้งเป้ายอดขายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดไว้ที่ 100 ล้านบาท และอีก 500 ล้านบาท ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ รวมยอดขายไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท” หัสกรกล่าว
ส่วนแนวโน้มตลาดปี 2569 หัสกรมองว่ายังเผชิญความท้าทายทั้งปัจจัยภายในประเทศการเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ อาจใช้เวลาหลายเดือน ส่งผลให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะ “สุญญากาศ” ขาดความชัดเจนด้านนโยบาย ขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศจะได้รับผลกระทบนโยบายภาษีสหรัฐ แม้มีสัญญาณดอกเบี้ยขาลง การชะลอเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการ การขยายมาตรการกระตุ้นอสังหาฯต่อเนื่องถึงกลางปี 2569 แต่ยังไม่เพียงพอสร้างแรงส่งให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ยกเว้นรัฐบาลใหม่จะใช้ยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทยังดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เน้นตลาดที่ยังมีกำลังซื้อแข็งแรง โดยเดือนธันวาคมนี้จะซอฟต์โอเพนนิ่ง ParQ Villa เชิงทะเล ภูเก็ต โครงการพูลวิลล่า จำนวน 22 หลัง เจาะลูกค้าต่างชาติ และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไตรมาสแรกปี 2569 พร้อมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ I-Leaf Priv บ้านเดี่ยวและทาวน์ ใน 3 ทำเล ได้แก่ ภูเก็ต ลำลูกกา พระราม 2 ในไตรมาส 2/2569
“หัสกร” ยังได้เสนอแนวคิด “ซื้อบ้านแก้หนี้” ต่อภาครัฐ ช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือน กระตุ้นการเข้าถึงสินเชื่อของผู้บริโภคที่มีศักยภาพ โดยชี้ว่าลูกค้าไม่น้อยแม้มีรายได้เพียงพอต่อการกู้ซื้อบ้าน แต่ติดปัญหาหนี้เดิม เช่น บัตรเครดิต รถยนต์ โดยลูกค้าที่สามารถกู้ได้เกินกว่าวงเงินที่ยื่นขอสินเชื่อ ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังควรหาแนวทางผ่อนปรนเงื่อนไขให้แบงก์สามารถปล่อยกู้ โดยรวมภาระหนี้เดิมเข้ากับสินเชื่อบ้านได้ จะเกิดผลดีทั้งผู้ซื้อบ้าน ธนาคาร และเศรษฐกิจโดยรวม ไม่เพียงจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยและการผ่อน ยังช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในตลาดอสังหาฯ ลดการปฏิเสธสินเชื่อ การเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย และเป็นการเปลี่ยนหนี้ที่ไม่มีทรัพย์สินหนุนหลัง เป็นหนี้บ้านที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน จะช่วยลดความเสี่ยงระบบการเงินได้ในระยะยาว