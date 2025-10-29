ทองขึ้นลงแรง ผู้ค้าไม่กล้าคาดการณ์ราคาซื้อขาย รอลุ้นผลเจรจาทรัมป์กับจีน มองเทรนด์ยังขาขึ้น

ทองขึ้นลงแรง ผู้ค้าไม่กล้าคาดการณ์ราคาซื้อขาย รอลุ้นผลเจรจาทรัมป์กับจีน หลัง 1 พ.ย.นี้ มองเทรนด์ยังขาขึ้น
วันที่ 29 ตุลาคม นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาทองคำโลกและทองไทย ยังคงผันผวน จากเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ราคาปรับลง 2,650 บาท มาวันนี้(29 ต.ค.) ราคาปรับขึ้น 1,650 บาท ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 61,450 บาท ขายออกบาทละ 61,550 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 60,215.52 บาท ขายออกกบาทละ62,350 บาท อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือ การเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศ หากผลการเจรจาเป็นไปในเชิงบวกอาจช่วยลดความกังวลของตลาดและกดดันราคาทองคำย่อตัวลงแต่ถ้ายังไม่มีข้อยุติจะทำให้ราคาปรับขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ จะมีการประชุมวันที่ 29 ตุลาคม ถ้ามีการปรับลดมีผลต่อราคาปรับขึ้น ขณะเดียวกันยังได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทำกำไร ทำให้ราคาทองช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับฐาน
“ช่วงนี้ราคาทองขึ้นแรง ลงแรง แบบไม่มีเหตุผล รอดูวันที่ 1 พฤศจิกายน หลังการเจรจาสหรัฐกับจีนจบ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับทรัมป์อย่างเดียว ไม่มีใครอ่านใจเขาได้ หากวิเคราะห์แนวโน้มราคาคงจะทรงตัวหลังวันที่ 1 พฤศจิกายนไปแล้ว จากนั้นจะค่อยๆปรับขึ้น โดยมองว่าราคาทองยังเป็นเทรนด์ขาขึ้น แต่จะถึงกับทำนิวไฮ 67,400 บาทหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ ต้องรอดูท่าทีของทรัมป์ก่อน รวมถึงค่าเงินบาทด้วย เพราะเริ่มกลับมาแข็งค่าแล้ว จากก่อนหน้านี้ผมเคยคาดการณ์ปลายปีนี้ ทองคำโลกจะแตะ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทองคำไทยน่าจะใกล้ 69,000 บาท ทั้งนี้แต่ก็แปลกเหมือนกันที่พอทองราคาลงคนแห่ขาย แต่พอราคาขึ้นก็มาซื้อเยอะขึ้น “นายจิตติกล่าว