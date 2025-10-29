ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง นิปปอนแฮม ตั้ง‘ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์’มุ่งยกระดับเนื้อสุกรแปรรูปคุณภาพสูง เพื่อผู้บริโภคในเอเชีย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัท เอ็นเอช ฟู้ดส์ (NH Foods) หรือ นิปปอนแฮม สองผู้นำอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ บริษัท ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ จำกัด (CPF NH Foods Co., Ltd.) ความร่วมมือนี้เป็นการผสานศักยภาพชั้นนำด้านนวัตกรรม ความปลอดภัยทางอาหาร การผลิตโปรตีนคุณภาพสูง และกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูประดับพรีเมียมในภูมิภาคเอเชีย
การจัดตั้งบริษัท ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ จำกัด (CPF NH Foods Co., Ltd.) เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (CPF Food and Beverage Co., Ltd.) บริษัทในเครือของซีพีเอฟ และบริษัท เอ็นเอช ฟู้ดส์ จำกัด (NH Foods Ltd.) โดยบริษัทใหม่จะมุ่งเน้นการพัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปสำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย และตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยโรงงานแปรรูปอาหารของซีพีเอฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็นฐานการผลิตของธุรกิจใหม่นี้
ภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ นิปปอนแฮม จะนำความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาสนับสนุน ขณะที่ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จะจัดหาวัตถุดิบเนื้อสุกรคุณภาพพรีเมียมที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับสากล พร้อมใช้เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
ด้านนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า การจัดตั้งบริษัท ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ ถือเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังของสองผู้นำธุรกิจอาหารชั้นแนวหน้าของเอเชีย โดยการผสานเครือข่ายการจัดจำหน่ายแบบครบวงจรและการจัดหาวัตถุดิบของซีพีเอฟ เข้ากับมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตขั้นสูงของนิปปอนแฮม เรากำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูประดับพรีเมียมแก่ผู้บริโภคทั่วเอเชีย ความร่วมมือนี้ไม่เพียงตอกย้ำความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทในตลาดเนื้อสุกรแปรรูประดับโลก แต่ยังขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะ “ครัวของโลก” พร้อมกันนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมสร้างอาหารที่มีคุณภาพและยั่งยืนแห่งอนาคตร่วมกัน
นายโนบูฮิสะ อิกาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็นเอช ฟู้ดส์ กล่าวว่า เอ็นเอช ฟู้ดส์ มุ่งสร้างคุณค่าใหม่ให้กับโปรตีนผ่านการร่วมสร้างสรรค์และการแสวงหาความท้าทาย พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับซีพีเอฟ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายในการผลักดันธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง ซีพีเอฟ และ นิปปอนแฮม เริ่มต้นจากการลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจร (Comprehensive Strategic Partnership Agreement) เมื่อปีที่ผ่านมา โดย ซีพีเอฟ ได้นำเข้าเนื้อวัวเกรดพรีเมียมจาก นิปปอนแฮม เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ความสำเร็จของความร่วมมือดังกล่าวปูทางสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วทั่วภูมิภาคเอเชีย