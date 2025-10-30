เช็กก่อนถูกริบคืน! คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบหรือไม่?

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย วันนี้เป็นแรกตั้งแต่เวลา 06.00 น.
ถือเป็นการเริ่มใช้วันที่ 2 แล้ว สำหรับ โครงการคนละครึ่งพลัส ทั้งนี้ หลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” และได้รับสิทธิ 2,000-2,400 บาทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยเริ่มใช้สิทธิเมื่อวัน (29 ต.ค.68) เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม มีหลายข้องสัยที่ประชาชนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ โดยวันนี้ได้รวบรวมว่าไว้แล้ว ดังนี้
ต้องใช้สิทธิวันแรกไม่เกินวันไหน ไม่ใช้ถูกริบคืน!
หากไม่ใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. 2568 กระทรวงการคลังก็จะริบสิทธิคืนแล้วนำมาเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสใหม่
วงเงินสูงสุด 200 บาท ใช้ไม่หมดทบไปวันอื่นไหม?
สำหรับผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5 มาก่อน คงสงสัยว่า วงเงินสูงสุด 200 บาท ที่รัฐออกเงินให้ใช้ต่อวันนั้น หากต้องการใช้ให้หมด ผู้ใช้สิทธิจะต้องเติมเงินเองอีก 200 บาท เพื่อซื้อสินค้าในราคา 400 บาทต่อวันด้วยหรือไม่ คำตอบ คือ ใช่
กรณีไม่ได้ใช้สิทธิเลย เงินจหายไปไหม?
หากเราซื้อของในราคาที่เกิน 400 บาท รัฐจะช่วยออกเงินให้ 200 บาทเท่าเดิม ส่วนที่เหลือผู้ใช้สิทธิต้องออกเอง แต่ถ้าซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่ถึง 200 บาท ในส่วนที่รัฐจ่ายให้ หรือวันนั้นไม่ได้ใช้สิทธิเลย เงินจะถูกหักไหม
คำตอบ คือ ถ้าวันไหนใช้เงินไม่หมด หรือไม่ได้ใช้เลย เงินที่รัฐให้วันละ 200 บาท จะไม่ถูกตัดทิ้ง ยอดเงินยังคงเหลือตามการใช้จริง
เนื่องจากเงิน 2,000-2,400 บาท ที่ได้มาเป็นที่สามารถใช้จ่ายได้ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค. 2568
ต้องกดเข้าป๊อปอัพ/แบนเนอร โครงการคนลุครึ่งพลัส ก่อนสแกนจ่าย
ทั้งนี้ หลังเริ่มใช้โครงการคนละครึ่ง ปรากฏว่ามีประชาชนลายคนสับสน สแกนจ่ายโดยไม่ได้กดเข้าที่ป๊อปอัพ โครงการคนละครึ่ง ส่งผลให้การสะแกนจ่ายครั้งนั้นต้องจ่ายราคาเต็ม ดังนั้น โปรดระวัง แนะนำให้กดเข้าที่ ป๊อปอัพ/แบนเนอร์ โครงการคนละครึ่งก่อน ค่อยกดที่แถบสแกนจ่าย
นอกจากนี้ มีบางร้านค้าที่ฉวยโอกาส ไม่เปิดเสียแจ้งเตือน และอ้างว่าเงินยังไม่เข้า ให้ลูกค้าสแกนหลายครั้ง ส่งผลให้เสียทรัพย์มากกว่าจำนวนจริง