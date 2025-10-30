ทองร่วงแรง หลังเฟดปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% แถมยังไม่ฟันธง ธ.ค.ลดอีกหรือไม่
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่ 30 ต.ค. ว่า เมื่อเปิดตลาดเมื่อเวลา 09.06 น. ราคาปรับลดลงทันที 1,000 บาท ส่งผลราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 60,550 บาทต่อบาททองคำ และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 61,350 บาทต่อบาททองคำ และต่อมามีการปรับลดลปรับขึ้นต่ออีกหลายครั้ง จนล่าสุดเมื่อเวลา 10.32 น. มีการปรับขึ้น-ลง รวม 10 ครั้ง ราคาทองปรับลดแล้ว 1,150 บาท
ทั้งนี้สมาคมค้าทองคำวิเคราะห์ว่า ราคาทองคําสปอตผันผวนหนักก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หลังการประชุมกลับร่วงลงอย่างหนักจากการแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ที่ระบุว่า กรรมการเฟดยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมเดือน ธ.ค. ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดร่วงลงแรง
ราคาทองคำตลาดโลกผันผวนขึ้นลงแรงโดยเมื่อวานนี้กลางวันดีดตัวกลับขึ้นแรงเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ดี จากนั้นตั้งแต่ช่วงค่ำก็ค่อยๆ ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะหลังการประชุมเฟดทองคำกลับร่วงลงอย่างหนักแม้ว่าผลการประชุมจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00% ตามคาดการณ์ เนื่องจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้แถลงหลังการประชุมที่ระบุว่า กรรมการเฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในเดือน ธ.ค. ดังนั้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมเดือน ธ.ค. จึงยังไม่แน่นอน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ห่างไกลจากความแน่นอน
และจากการแถลงดังกล่าวส่งผลให้ตลาดได้ปรับลดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในการประชุมเดือน ธ.ค. เหลือเพียง 71% หลังจากก่อนหน้านี้มีโอกาสมากถึง 90%
คืนวันนี้ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐเนื่องจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังถูกปิดทำการจากภาวะชัตดาวน์ โดยติดตามการประชุมสองธนาคารกลางสำคัญ ทั้งการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ในช่วงเช้าประมาณเวลา 10.00 น. ส่วนช่วงค่ำประมาณเวลา 20.00 น. ติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) และนอกจากนี้ติดตามการแถลงของผู้ว่าการเฟด
ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดีร่วงลงหนัก 1,000 บาท สู่บริเวณ 60,550 บาท หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 37 ครั้ง รวมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง 1,650 บาท สู่บริเวณ 61,550 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวบริเวณ 32.43 บาท ซึ่งยังคงแข็งค่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันต่อทองคำในประเทศปรับตัวลดลงดังกล่าว