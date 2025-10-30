คลัง ปรับเป้าจีดีพีปีนี้ใหม่ โต 2.4% ชี้ดีกว่าเดิม เหตุได้แรงหนุนนโยบายกระตุ้นศก.-คนละครึ่งพลัส
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทย (จีดีพี) ในปี 2568 เป็นขยายตัวได้ 2.4% ต่อปี จากเดิมคาด 2.2% ซึ่งดีกว่าประมาณการครั้งที่แล้ว เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โครงการคนละครึ่งพลัส พร้อมประเมินว่า เศรษฐกิจปี 2569 จะขยายตัวได้ 2% ต่อปี
นายวินิจ กล่าวว่า สำหรับมาตรการคนละครึ่งพลัส ล่าสุดมียอดใช้จ่ายแล้ว 2,200 ล้านบาท เป็นแรงหนุนเศรษฐกิจไตรมาส 4 ทำให้มีโอกาสโตได้เกิน 1% ต่อปี
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เชิญชวนร้านค้า และผู้ประกอบการบางส่วน ที่ยังไม่ตัดสินใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ขออย่ากังวลเรื่องกระบวนการ และขั้นตอนการยืนยันตัวตนของร้าน ทั้งนี้ นายกฯได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เร่งสำรวจ พร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และขั้นตอนการยืนยันตัวตนให้ร้านค้า และผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เลือกใช้จ่ายผ่านร้านค้า และผู้ประกอบการมากขึ้น
“ร้านค้า และผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด ขออย่าได้เป็นกังวล และหลงเชื่อข่าวปลอม ทั้งนี้ ร้าน และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 19 ธ.ค.นี้” นายสิริพงศ์ ย้ำ
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า การใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส (29 ต.ค.) แบ่งยอดการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้า ดังนี้ 1.ร้านธงฟ้า 709 ล้านบาท 2.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 697 ล้านบาท 3.ร้านทั่วไป และอื่นๆ 474 ล้านบาท 4.ร้านค้าบริการ 10 ล้านบาท 5.ร้านโอทอป 8 ล้านบาท และ 6.กิจการขนส่งมวลชนสาธารณะ 3 ล้านบาท รวมการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัส 1,900 ล้านบาท
โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า สำหรับยอดการใช้จ่ายสูงสุด 10 อับดับแรกของประเทศ เรียงตามลำดับ ได้แก่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และขอนแก่น