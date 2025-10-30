‘สันติ’ หารือแพลตฟอร์มออนไลน์ คุมเข้ม ‘คนละครึ่งพลัส’ ใช้ AI สแกน ‘บุหรี่ไฟฟ้า-สินค้าผิดกม.’
เมื่อเวลา 11.40 น.วันที่ 30 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการหารือร่วมกับตัวแทนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องการซื้อสินค้าออนไลน์ และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการคนละครึ่งพลัส และเฝ้าระวังการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและสินค้าผิดกฎหมาย ว่า ที่ประชุมหารือ 2 ประเด็น คือ การขอความร่วมมือควบคุมและจำกัดการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ขณะนี้มีการซื้อขายผ่านออนไลน์จำนวนมากเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยขณะนี้มีการนำระบบ AI เข้ามาตรวจสอบ จึงขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์ ร้านค้าช่วยมอนิเตอร์สิ่งผิดปกติด้วย
“รัฐบาลเอาจริง ทั้งใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป โดยหลายหน่วยงานของภาครัฐ ตำรวจได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้“ นายสันติ กล่าวและว่า นอกจากนั้นที่ประชุมหารือถึงมาตรการเรื่องคนละครึ่งพลัส ในการซื้อขายให้เฝ้าระวังการขึ้นราคาสินค้าทางออนไลน์ และฟู้ดเดลิเวอรี่ โดยขอความร่วมมือช่วยกันในการควบคุมดูแลเรื่องราคา หากพบว่ามีร้านใดที่ขึ้นราคาให้ปิดระบบ ซึ่งผู้ให้บริการออนไลน์ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จะมีการกำหนดราคาในแพลตฟอร์ม และควบคุมดูแลด้วยการปิดระบบหากผิดปกติ เพื่อไม่ให้มีการขึ้นราคา หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขราคาในช่วงเวลานี้ และย้ำว่าเป็นการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการแลกเงินสด โดยผู้ที่ให้บริการจะต้องรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงการคลัง รับทราบ รวมถึงความผิดปกติในการซื้อสินค้า ซึ่งทุกบริษัทที่ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ตั้งแต่เปิดใช้ระบบโครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านการซื้อสินค้าออนไลน์ มีข้อร้องเรียนเข้ามาอย่างไรบ้าง นายสันติ กล่าวว่า เรามีช่องทางร้องเรียนทุกเรื่องที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านสายด่วน 1166 และช่องทางออนไลน์ และได้เปิดสายด่วนเพิ่มขึ้น 10 คู่สาย เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากโครงการคนละครึ่งพลัส โดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาติดขัดและสามารถเข้าไปในเว็บไซต์คนละครึ่งพลัส เพื่อทำการร้องเรียนและเข้าสู่กระบวนการในทันที
จากนั้นนายสันติ พร้อมคณะ เดินไปที่โรงอาหารหลังตึกบัญชาการ 1 เพื่อสังเกตการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคและร้านค้า ที่ร่วมในโครงการคนละครึ่งพลัส เป็นวันที่สอง พบว่ามีผู้มาใช้บริการต่อเนื่อง