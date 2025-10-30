รพ.ศุภมิตร ชูแคมเปญใหญ่ ผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา ตั้งเป้า ‘คนไทยไร้ต้อกระจก’

ครบ 35 ปี รพ.ศุภมิตร จัดแคมเปญใหญ่ ผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา ตั้งเป้า ‘คนไทยไร้ต้อกระจก’
นพ.เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนี้โครงสร้างประชากรของไทยก้าวเข้าสังคมของผู้สูงอายุแล้ว ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2566 มีประชากรผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน คิดเป็น 20% ของประเทศ และในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง 28% ก้าวสู่ Super–Aged Society อย่างเต็มตัว การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมนำมาซึ่งโรคที่เกิดจากความชรา โดยเฉพาะโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคความเสื่อมของผู้สูงอายุทุกคน ต้อกระจกจะทำให้ระดับของการมองเห็นลดลงจนเป็นอุปสรรคของการดำรงชีวิตปกติ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนยากจนในชนบทที่ห่างไกลอาจจะเข้าถึงบริการได้ยาก ต้องใช้เวลาความพยายามสูง ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และอาจต้องรอคอยหลายเดือนหรือเป็นปีกว่าจะได้รับการรักษา
ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลศุภมิตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ที่กระทบการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะโรคต้อกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศุภมิตรจึงคิดริเริ่มโครงการ 100 ดวงตา 35 ปี ศุภมิตร โดยเป็นกิจกรรมสำคัญในโอกาสครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลศุภมิตร ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีโอกาสช่วยประชาชนไทยปลอดตาบอดจากต้อกระจกได้ โครงการนี้เป็นการผ่าตัดรักษาต้อกระจก ให้แก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้และขาดโอกาสในการรักษาจากข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย จำนวน 100 ดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาล (เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ. กำหนด) ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลในการเดินหน้าตามแนวคิด “คนไทย ไร้ต้อกระจก” ประเทศไทย ปลอดตาบอดจากต้อกระจก
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศุภมิตร ได้มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการรักษาต้อกระจก ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เลือกสรรนวัตกรรมและเครื่องมือที่ดีเพื่อความแม่นยำและปลอดภัย และการบริการด้วยหัวใจดูแลด้วยความเอาใจใส่ อบอุ่น และเข้าใจ พร้อมรับส่งทั่วประเทศไทย รวมถึงที่พักของญาติที่มากับผู้ป่วย ด้วยคุณภาพระดับสูงยึดมั่นในความปลอดภัยสูงสุดและมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากการผ่าตัด ต้อกระจก จากสถานบัน AACI จากสหรัฐอเมริกา
“โรงพยาบาลศุภมิตร ได้รักษาผู้ป่วยด้าน โรคต้อกระจก มาแล้วกว่า 3 แสนดวงตา มีจุดให้บริการผ่าตัดดวงตา 5 แห่ง ภาคเหนือที่ลำพูน ภาคใต้ที่ตรัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร และนครราชสีมาและมีหน่วยบริการคัดกรองทั่วประเทศ จึงทำให้เรามีประสบการณ์การรักษาด้านดวงตามาอย่างยาวนาน มีเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดโรคต้อกระจกให้หมดไปจากประเทศไทย” นพ.เมธ โชคชัยชาญ กล่าว
สำหรับโรคต้อกระจก เกิดจากความเสื่อมของโปรตีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลนส์ตา ทำให้เลนส์ตาขุ่นและแข็งขึ้น มักพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สาเหตุหลักคือ ความเสื่อมตามวัย โดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น โดยจะมีอาการมองไม่ชัดอย่างช้า ๆ ไม่มีการอักเสบหรือปวด มองเห็นมัวเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบัง อาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับและตำแหน่งของความขุ่นในเนื้อเลนส์ ภาพซ้อน สายตาพร่า เกิดจากความขุ่นของเลนส์แก้วตาไม่เท่ากัน การหักเหของแสงไปที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียว ในผู้ป่วยบางรายจะสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อย ๆ สู้แสงสว่างไม่ได้ มองเห็นแสงไฟกระจาย โดยเฉพาะขณะขับรถในตอนกลางคืน หรือมองเห็นสีต่าง ๆ ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ต้องการแสงสว่างมากขึ้นในการมอง ทั้งนี้ เมื่อต้อกระจกสุกอาจสังเกตเห็นเป็นสีขาวตรงรูม่านตา
ซึ่งปกติเห็นเป็นสีดำ หากละเลยทิ้งไว้จนต้อกระจกสุกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น โรคต้อหิน การอักเสบภายในตา ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดตา ตาแดง และอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ หากใครมีอาการดังที่กล่าวมานี้ ควรมาปรึกษาจักษุแพทย์ทันที เพื่อให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว