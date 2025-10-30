NIKE ขอ พณ.เฝ้าระวัง ‘ของเถื่อนระบาด’ ช่วงไทยจัดวิ่งมาราธอนโลก 30 พ.ย.

ไนกี้ พบ พณ.ขยายปราบสินค้าละเมิดบนออนไลน์ พ่วงขอให้เฝ้าระวังของเถื่อนระบาด ช่วงไทยจัดวิ่งมาราธอน 30 พ.ย.
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยภายหลังผู้แทน บริษัท ไนกี้ อินโนเวต ซี.วี. เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไนกี้ (NIKE) เข้าพบ ว่า บริษัท ไนกี้ แสดงความขอบคุณต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในความร่วมมือปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังต่อเนื่อง
โดยที่ผ่านมา มีการตรวจสอบและจับกุมสินค้าละเมิดทั้งจำพวกเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด หมวก และสินค้าจำพวกอื่นอีกหลายรายการภายใต้เครื่องหมายการค้าไนกี้ สามารถระงับความเสียหายของบริษัทได้มาก ซึ่งสินค้าละเมิดส่วนใหญ่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศ โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งกรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรใช้มาตรการคุมเข้มบริเวณด่านการค้าชายแดน ส่งผลให้ปัจจุบันการลักลอบนำเข้าสินค้าละเมิดลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
“ทางไนกี้ ยังมีข้อกังวล ที่ยังคงพบเห็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าของบริษัทในตลาด ร้านค้าย่อยในห้าง หรือศูนย์การค้าบางแห่ง จึงขอความร่วมมือกรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามการลักลอบนำเข้า พื้นที่ขายและโกดังเก็บสินค้าละเมิดเหล่านี้”
นางอรมน กล่าวว่า บริษัทไนกี้ ยังขอขยายความร่วมมือในการปราบปรามสินค้าละเมิด ผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากพบสินค้าปลอมเริ่มแพร่หลายในช่องทางนี้มากขึ้น โดยอาจพิจารณานำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยเฝ้าระวังและติดตามการขายสินค้าละเมิดด้วยอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัท ไนกี้ ให้ข้อสังเกตว่า สินค้าละเมิดที่พบตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าอย่างเป็นทางการของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าของแท้จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นการสนับสนุนผู้คิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นั้นอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม บริษัทไนกี้แจ้งว่าได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานวิ่งมาราธอนระดับโลก Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานหลายหมื่นคน
บริษัทไนกี้จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรม ร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าละเมิดฯ อย่างเข้มงวด ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการจัดงานวิ่งมาราธอน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ปราศจากสินค้าปลอม และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก ทั้งนี้ หากหากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1368