กสิกรไทย ควัก 8.8 พันล. ซื้อหุ้นคืน 2.2% หลังบอร์ดไฟเขียวเริ่ม 14 พ.ย.68-13พ.ค.69
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 30 ต.ค. มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร ในวงเงินไม่เกิน 8,800 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 47,386,552 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 2 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของธนาคาร โดยวิธีการซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบชื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พ.ย.68-13 พ.ค.69
การซื้อหุ้นคืนดังกล่าว จะดำเนินการด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ ผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 2568 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2569 และราคาเสนอซื้อ จะไม่เกินราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนวันซื้อหุ้นคืน บวกด้วยจำนวน 15% ของราคาปิดเฉลี่ย โดยเงินที่ใช้ซื้อหุ้นคืนจะเป็นเงินสดจากสภาพคล่องภายในของธนาคาร
การซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยธนาคารได้คำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุน สภาพคล่องส่วนเกิน และผลตอบแทนที่เหมาะสม แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
เนื่องจากในปัจจุบัน ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่ง เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2568 อยู่ที่ 21.60%
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุการซื้อหุ้นคืนนั้น เนื่องจากบริษัทมีกำไรที่เหลือจากปันผลอยู่ในงบดุล สถานการณ์ลงทุนไม่ดี เศรษฐกิจแย่ ไม่ค่อยได้ปล่อยสินเชื่อ ก็เลยคิดว่า เอาสภาพคล่องในงบมาซื้อหุ้น ทำนองแปลงเป็นทุน ใส่ในกองทุนของแบงก์เพื่อเพิ่มความมั่นคง แบบไม่ต้องเพิ่มทุนดีกว่า โดยที่ผ่านมากสิกรไทยเคยดำเนินการลักษณะดังกล่าวมาแล้วเมื่อประมาณปี 2563