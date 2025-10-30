บีทีเอส โล่ง กทม.ปิดหนี้ รถไฟฟ้าสายสีเขียว 3.6 หมื่นล้าน พร้อมหนุนค่าโดยสาร 40 บาท

บีทีเอส โล่ง กทม. ปิดบัญชีหนี้สายสีเขียว 3.6 หมื่นล้าน หวังกทม. จ่ายค่าเดินรถตรง-พร้อมหนุนค่าโดยสาร 40 บาท
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ชั้น 6 ห้อง Siam Hall โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส แถลงข่าว หนี้รถไฟฟ้า สายสีเขียว
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า วันนี้บีทีเอส ได้รับมอบเงินจำนวน 36,444 ล้านบาท จาก กทม.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการจ่ายหนี้ทั้งหมด แบ่งเป็น เงินต้น 31,482 ล้านบาท และ ดอกเบี้ย 4,962 ล้านบาท โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งเป็นเส้นหลักของกรุงเทพฯ สามารถให้บริการต่อเนื่องได้ทุกวัน แม้แม้ต้องใช้เงินของบริษัทเองล่วงหน้า แต่เชื่อมั่นว่าสุดท้ายความจริงจะปรากฏและทุกฝ่ายจะเข้าใจว่าบริษัทดำเนินการถูกต้องตามหลัก
“รู้สึกดีใจเพราะว่าที่ผ่านมาหลายปี บริษัท ได้รับความกดดัน เนื่องจากถ้าไม่ทวงถาม ทางกทม. ก็พิจารณานาน แต่ว่าทั้งนี้ที่ผ่านมา เราต้องเป็นส่วนที่ต้องรับผิดชอบรายจ่ายให้พนักงาน เรามีต้นทุนที่ต้องจ่ายทุกวัน ซึ่งเชื่อว่าจากนี้ไปภาระส่วนนี้ คงไม่มากดดันเราอีก” นายคีรี กล่าว
นายคีรี กล่าวว่า หวังว่าหลังจากนี้ ในวันที่ 20 ของทุกเดือน กทม. จะจ่ายค่าเดินรถให้กับบีทีเอส และจะไม่มีการจ่ายเงินล่าช้าในการจ่ายค่าจ้างเดินรถสายสีเขียว ซึ่งที่ผ่านมาบีทีเอาสายสีเขียว ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารมาโดยตลอด
นายคีรี กล่าวว่า หากภาครัฐมีนโยบายซื้อคืนสัมปทานก่อนครบสัญญาในปี 2572 จะต้องนำต้นทุนการลงทุนของเอกชนมาพิจารณาร่วมด้วย โดยแต่เดิมมูลค่าการลงทุนรวมจากที่ประเมินไว้ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท หรือ หากประเมินคำนวณอีกรอบอาจจะน้อยกว่าเดิม ทั้งนี้หากซื้อคืนหลังหมดสัมปทานแล้ว ระบบจะกลับมาอยู่ภายใต้การบริหารของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยบีทีเอสจะทำหน้าที่เพียงรับจ้างเดินรถต่อไป นอกจากนี้ สำหรับนโยบายภาครัฐที่เสนอว่าจะมีการการจัดเก็บค่าโดยสารแบบราคาเดียว 40 บาทต่อวัน ทางบีทีเอสพร้อมให้ความร่วมมือ และ คาดว่าหากนโยบายเกิดขึ้นจริง ปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นราว 50–60%