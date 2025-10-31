หวั่นอุตสาหกรรมเอทานอลล่มสลาย ส.ผู้ผลิตไทยยื่นหนังสือร้องกมธ.อุตฯช่วยด่วน รัฐลดอุดหนุนสต็อกล้น-ผวาภาษีสหรัฐนำเข้า0%
นายนายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าคณะทำงานช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และพิจารณาศึกษา อุปสรรคปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ ภายใต้คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายกิตติศักดิ์ วัธนเวคิน นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย ได้ยื่นหนังสือถึงคณะทำงานฯ ขอให้ช่วยเหลือเร่งด่วนในการพิจารณาทิศทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และสนับสนุนเสถียรภาพของอุตสาหกรรมเอทานอลภายในประเทศ เนื่องจากสมาคมมีความกังวลอย่างมากต่อแนวโน้มการบริโภคน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีทิศทางลดลงต่อเนื่อง
ตลอดจนความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ แต่แนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเอทานอลภายในประเทศ เพราะเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุหลักในการผลิตเอทานอล อุตสาหกรรมเอทานอลจึงถือเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเอทานอลเติบโตขึ้นจากการส่งเสริมภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติฉบับก่อนหน้า ต่อมาในแผนฉบับปี 2561ตั้งเป้าหมายใช้เอทานอล 7.5 ล้านลิตรต่อวัน พร้อมกำหนดให้เป็นน้ำมัน E20 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหลักของประเทศ ปัจจุบันอยู่ในช่วงปรับปรุงแผนพลังงานฉบับใหม่ น้ำมัน E20 กลับถูกลดเป็นเพียงทางเลือก แม้แผนฉบับใหม่ยังไม่ประกาศใช้ แต่การส่งเสริมเอทานอลในภาคขนส่งลดลง และไม่ดำเนินตามแผนปี2561 ที่ยังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
สมาคมฯแจ้งว่าผลจากการที่ภาครัฐปรับลดการส่งเสริมการใช้เอทานอลในภาคขนส่ง ทำให้ความต้องการเอทานอลเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง คือ 3.3-3.4 ล้านลิตรต่อวัน จากกำลังการผลิตที่มีอยู่ในประเทศประมาณ 7 ล้านลิตรต่อวัน ส่งผลให้ผู้ผลิตเอทานอลทุกรายต้องเผชิญกับสภาวะขาดทุนและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ จนกังวลว่าอาจนำไปสู่การล่มสลายของอุตสาหกรรมเอทานอลภายในประเทศ”นายสุรพลกล่าวและว่า นอกจากนี้จากนโยบายภาษีสหรัฐยังพบว่า เอทานอลเป็นหนึ่งในสินค้าที่ไทยจะนำเข้าจากสหรัฐในอัตราภาษี0% ยิ่งทำให้ผู้ผลิตกังวลอย่างมาก
นายสุรพล กล่าวว่า ล่าสุดจากการหารือกับ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าความเดือนร้อนของผู้ผลิตเอทานอลเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังทั่วประเทศ จึงเตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป