บอร์ด ทอท. มีมติเจรจา คิงพาวเวอร์ เคลียร์ปมสัญญาดิวตี้ฟรี เตรียมตั้งทีมเจรจาพ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญา การประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร กับ กลุ่ม คิง เพาเวอร์ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษาฯ โดยที่ผ่านมา ทอท.มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการศึกษา
และ ได้มีการเสนอแนวทางการแก้ปัญหามาให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณา 2 แนวทาง ประกอบด้วย

  1. การยกเลิกสัญญาสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีและเปิดประมูลใหม่
  2. การเจรจาเพื่อขอแก้ไขสัญญาสัมปทาน

โดย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ทอท.ได้สอบถามรายละเอียดผลกระทบของแต่ละแนวทาง ซึ่งทอท.จะเน้นไปที่แนวทางที่ดีที่สุด เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท. และเป็นธรรมกับคู่สัญญา และ ให้ฝ่ายบริหาร ทอท.ใช้ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางในการเจรจากับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

โดยจากนี้ทอท.เตรียมดำเนินการ ตั้งคณะกรรมการเจรจา และคาดว่าการเจรจากับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จะเริ่มขึ้นใน ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้

 

