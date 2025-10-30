นิพนธ์ นำสยาม อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด ร่วมงาน Pet Fair SEA 2025

นิพนธ์ บุญญามณี นำสยาม อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด ร่วมงาน Pet Fair SEA 2025 โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการไทยที่เติบโตด้วยความซื่อสัตย์และยั่งยืน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี ผู้ก่อตั้งและประธานอาวุโสบริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด ผู้นำด้านการผลิตอาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี นำบริษัทเข้าร่วมออกบูธในงาน Pet Fair South East Asia 2025 งานแสดงสินค้าและการประชุมเชิงธุรกิจระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29–31 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) กรุงเทพมหานคร
บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำของประเทศ ที่พัฒนาจากรากฐานธุรกิจอาหารทะเล สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูง ตอบรับกระแส “Pet Humanization” ที่ผู้บริโภคทั่วโลกมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่งตลาดดังกล่าวกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในงานครั้งนี้ บูธของบริษัทได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักธุรกิจจากหลายประเทศ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการไทยที่เติบโตด้วยหลักคิดแห่งความสุจริตและการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
นายนิพนธ์ กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน Pet Fair SEA 2025 เป็นมากกว่าการเปิดตลาด แต่คือการยืนยันถึงแนวทางการทำธุรกิจที่ยึดมั่นใน “ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรตลอดกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
“เรายึดถือการทำธุรกิจที่ตั้งอยู่บนความจริงใจและคุณธรรม ควบคู่คุณภาพ ตั้งแต่การดูแลพนักงาน ชาวประมงท้องถิ่น ไปจนถึงพันธมิตรทางการค้า เพราะเรามองว่าความยั่งยืนที่แท้จริงไม่ใช่แค่ยอดขาย แต่คือความไว้วางใจที่เราสร้างมาตลอดเวลา” นายนิพนธ์ กล่าว
ท่ามกลางยุคที่สังคมตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของภาคธุรกิจในหลายมิติ การที่ผู้ประกอบการไทยอย่างสยาม อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด สามารถยืนหยัดขับเคลื่อนกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นภาพสะท้อนของ “พลังความดีงามที่มั่นคง” และเป็นแบบอย่างของธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นใจภายใต้แสงสว่างแห่งความถูกต้อง