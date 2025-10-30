ดีเดย์ 1 พ.ย. รถยนต์ดีเซล ค่าควันดำต้องไม่เกิน 20% ฝ่าฝืนเสี่ยงโดนห้ามใช้ – ยึดรถ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นปัญหาหลัก กทม.จึงขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุเพื่ออากาศสะอาด
โดยกรมควบคุมมลพิษ เสนอปรับมาตรฐานควันดำรถยนต์ดีเซล เดิมไม่เกิน 30% เป็นไม่เกิน 20% เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมาตรฐานใหม่นี้เป็นการควบคุมมลพิษจากยานยนต์ที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์เก่ากว่ามาตรฐานยูโร 5 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
ซึ่งรถยนต์ที่ฝ่าฝืน ที่มีปัญหาควันดำ ซึ่งถูกติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราว นำมาวิ่งบนถนนให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจด้วยการออกคำสั่ง ห้ามใช้ชั่วคราว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะที่มีควันดำเกินมาตรฐานต้องนำรถไปปรับปรุงแก้ไข และนำรถมายกเลิกคำสั่งภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่ถูกสั่งห้ามใช้ชั่วคราว จากเดิมที่กำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และเมื่อพ้นกำหนด 15 วันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจควันดำจากรถ และดำเนินการต่อไปตามแต่กรณี ได้แก่
1. กรณีไม่เกินมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว และนำเครื่องหมายห้ามใช้ชั่วคราวออกจากยานพาหนะ
2. กรณีเกินกว่ามาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะเด็ดขาด เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายยานพาหนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสภาพเครื่องยนต์
ดังนั้น รถยนต์ดีเซลรุ่นเก่า (ยูโร 1-5) สามารถลดค่าควันดำให้ไม่เกิน 20% ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
- ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนกรองอากาศใหม่
- เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลา
- เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา
- ปรับตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้อง
- ตรวจเช็กและปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นละออง และมีแรงดัน
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนอกจากเป็นการแก้ไขจากต้นเหตุแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วย