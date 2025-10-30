เช็กที่นี่! สถิติหวย งวด 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 10 ปี
ใกล้วันสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 68 จะออกแล้ว มติชนออนไลน์ รวบรวม สถิติหวย หรือผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. ย้อนหลังไป 10 ปี (2558-2567) สำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจ ก็มาดูกันตรงนี้ได้เลย
งวดนี้มีเลขเด่น เลขดังที่เคยออก ทั้ง 63 58 85 95 ส่วนสถิติอื่นที่น่าสนใจ มีดังนี้
ผลสลากกินแบ่งฯ(หวย) งวด 1 พฤศจิกายน
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
รางวัลที่ 1 คือ 536044
เลขหน้า 3 ตัว 174,225
เลขท้าย 3 ตัว 063,231
เลขท้าย 2 ตัว 32
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
รางวัลที่ 1 คือ 743951
เลขหน้า 3 ตัว 335, 913
เลขท้าย 3 ตัว 019, 349
เลขท้าย 2 ตัว 63
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ 1 คือ 913106
เลขหน้า 3 ตัว 722, 839
เลขท้าย 3 ตัว 343, 922
เลขท้าย 2 ตัว 70
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
รางวัลที่ 1 คือ 045037
เลขหน้า 3 ตัว 247, 458
เลขท้าย 3 ตัว 331, 755
เลขท้าย 2 ตัว 95
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
รางวัลที่ 1 คือ 506404
เลขหน้า 3 ตัว 154, 598
เลขท้าย 3 ตัว 245, 062
เลขท้าย 2 ตัว 40
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
รางวัลที่ 1 คือ 967375
เลขหน้า 3 ตัว 323, 806
เลขท้าย 3 ตัว 021, 206
เลขท้าย 2 ตัว 79
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ 1 คือ 149840
เลขหน้า 3 ตัว 384, 576
เลขท้าย 3 ตัว 046, 509
เลขท้าย 2 ตัว 58
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รางวัลที่ 1 คือ 533726
เลขหน้า 3 ตัว 165, 425
เลขท้าย 3 ตัว 036, 485
เลขท้าย 2 ตัว 85
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ 1 คือ 785438
เลขหน้า 3 ตัว 976, 824
เลขท้าย 3 ตัว 752, 038
เลขท้าย 2 ตัว 86
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ 1 คือ 361211
เลขหน้า 3 ตัว 106, 757
เลขท้าย 3 ตัว 166, 473
เลขท้าย 2 ตัว 45
โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล