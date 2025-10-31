กบน.เคาะขยายเวลา ตรึงราคา LPG 423 บาทต่อถังขนาด 15 กก. ถึงสิ้น พ.ย.68

กบน.เคาะตรึงแอลพีจี 423 บ./15 กก. ถึงสิ้น พ.ย.68
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันนี้มีมติเห็นชอบให้คงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม (LPG) อยู่ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 1 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2568 ภายหลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย Quick Big Win “ทำจริง เห็นผลจริง” ที่มุ่งเน้นให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดูแลและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาพลังงานของประเทศ ตามนโยบายที่นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้แนวทาง
“การประชุมดังกล่าวได้หารือถึงแนวทางการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ และสร้างสมดุลระหว่างประชาชนกับระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยไม่ปล่อยให้ราคาพลังงานสะท้อนความผันผวนของตลาดโลกอย่างรุนแรง พร้อมให้ติดตามสถานการณ์ราคา LPG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่แนวโน้มราคา LPG จะปรับสูงขึ้น จึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกัน และดูแลด้านราคาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน” ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวย้ำ
ปัจจุบันสถานการณ์ราคา LPG CARGO ช่วงวันที่ 13-24 ตุลาคม 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ 453.22 เหรียญสหรัฐ ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ขณะที่ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ยังมีสภาพคล่องที่ดี แม้ภาพรวมติดลบอยู่ที่ 13,740 ล้านบาท โดยบัญชีน้ำมันเป็นบวก อยู่ที่ 27,745 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ อยู่ที่ 41,485 ล้านบาท