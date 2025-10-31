แสนสิริผนึก 17 พาร์ตเนอร์ เปิดดีลพิเศษมหกรรมบ้าน ตั้งเป้าโกยยอดขาย 1.8 พันล้าน

แสนสิริผนึก 17 พาร์ตเนอร์ จัดดีลพิเศษ ร่วมมหกรรมบ้าน ตั้งเป้า 4 วัน โกยยอดขาย 1.8 พันล้าน
วันที่ 31 ตุลาคม นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2568 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยังเป็นปีที่ยาก จากความท้าทายหลากหลายด้าน แต่ยังโชคดีที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับลดลง ขณะที่สถาบันการเงินเริ่มผ่อนคลายการปล่อยกู้สินเชื่อมากขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการได้มีการทำโปรโมชั่นมากขึ้น จึงมองว่าในไตรมาสที่4 นี้ ตลาดจะกระเตื้องขึ้น โดยแสนสิริได้นำโครงการ 108 โครงการ ทั้งบ้าน คอนโดมิเนียมและทาวน์โฮม ทุกระดับราคาและทุกทำเล ราคาเริ่มต้น 9 แสนบาท-40 ล้านบาท จัดโปรโมชั่นพิเศษในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 ตั้งเป้ามียอดขายในงานอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท และมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้า
เนื่องจากแสนสิริได้จัดแคมเปญอย่างยิ่งใหญ่ SANSIRI ARENA แชมป์เปี้ยนดีล พร้อมชวน 17 พาร์ตเนอร์ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ และเอสบี ดีไซน์สแควร์ อาริ และผู้สนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ ได้แก่ ไลฟ์ฟิตเนส เทคโนยิม ซัมซุง สปริงเคิล วิลเลรอย แอนด์ บอค ไดกิ้น แอลจี เอบีบี โคห์เลอร์ แลมป์ติจูด ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ไอออน เอนเนอร์ยี่ เลอโนโว และ คอตโต้
โดยมอบข้อเสนอพิเศษแห่งปี อาทิ จองต่ำเริ่ม 999 บาท ส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ผ่อนต่ำ 2,000/เดือน ฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรี! ค่าส่วนกลาง สูงสุด 10 ปี ฟรี! เฟอร์ฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่ง จับฉลากหลังจอง รับส่วนลดเพิ่มทุกยูนิต และกิจกรรมนาทีทอง รับของพรีเมี่ยม มูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท
นอกจากนี้หากจองในงาน มีสิทธิ์ลุ้นชม BIG MATCH กับ 2 รางวัลใหญ่ TOP SPENDER & LUCKY DRAW ลุ้น Exclusive Trip บินลัดฟ้า สู่สนามแอนฟิลด์ ชมศึก ลิเวอร์พูล vs เชลซี แบบ Executive VIP Box Seat! แบบติดขอบสนาม
พร้อมพบกับไฮไลต์พิเศษในงานจาก 2 คอนโดใหม่ ใจกลางเมือง ได้แก่ XELF by Sansiri เปิดจองชั้นใหม่ครั้งแรกภายในงานและ The Base Urban Rama 9 เปิดชั้นใหม่วิวเมือง ยูนิตราคาพิเศษ ONE PRICE อีกด้วย