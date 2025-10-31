เริ่มแล้ว! สัมมนา Agri-Next พลิกโฉมเกษตรกรไทย สู่ผู้นำเกษตรมูลค่าสูง

เริ่มแล้ว! ‘กรมส่งเสริมการเกษตร’ จับมือ เทคโนโลยีชาวบ้าน เปิดเวที Agri-Next พลิกโฉมเกษตรกรไทย สู่ผู้นำเกษตรมูลค่าสูง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม ที่อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด ถนนเทศบาลนิมิตใต้ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ เทคโนโลยีชาวบ้าน จัดงานสัมมนา “Agri-Next พลิกโฉมเกษตรกรไทย สู่ผู้นำเกษตรมูลค่าสูง” พร้อมผลักดันโครงการเทคโนโลยี-การสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมขยายผลสู่สาธารณะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้า ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคัก มีทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ กลุ่ม Young Smart Farmer ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนเหล่าสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีเกษตรมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจับคู่เจรจาทางธุรกิจ ด้านบูธนิทรรศการและกิจกรรมก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีทั้งบูธสาธิตการใช้ระบบ IoT ควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ, บูธจำหน่ายโกโก้ไทยพรีเมียม, ผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงจากหลายจังหวัด รวมถึงโซนให้คำปรึกษาจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อช่วยวางแผนการผลิตเชิงพาณิชย์
นายมาทิตย์ พัฒนารุ่งกิจ เกษตรกรจากจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ทราบข่าวการจัดงานจากเพจเทคโนโลยีชาวบ้าน ซึ่งติดตามมาโดยตลอด จึงตั้งใจเดินทางจากจังหวัดตากเพื่อมาร่วมงานโดยเฉพาะ ในฐานะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพริก ซึ่งเป็นกลุ่มชาวไร่ที่ทำพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่กว่า 20 ไร่ มองว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญในการเปิดมุมมองใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร จึงตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากงานครั้งนี้กลับไปประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และต่อยอดการทำเกษตร อีกทั้งยังยืนยันว่าจะร่วมชมงานจนจบ เพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ให้มากที่สุดก่อนเดินทางกลับจังหวัดตาก
“หลายอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อน งานนี้ทำให้เห็นว่าเกษตรยุคใหม่ไม่ใช่แค่ลงมือทำ แต่ต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นเกษตรกรอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดของเกษตรกรในยุคนี้” นายมาทิตย์กล่าว
ตัวแทนจากบูธ Distar Fresh Farm กล่าวว่า ภายในงานได้นำผักสลัดหลายสายพันธุ์มาจัดแสดง ได้แก่ กรีนโอ๊ค กรีนปัตตาเวีย และซาลาโนวา ซึ่งมีรสชาติที่ทานง่าย และเป็นผักปลอดภัยจากฟาร์มปลูกผักระบบปิด ที่สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลโดยไม่ต้องพึ่งพาสภาพอากาศภายนอก ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงจัดส่งถึงมือลูกค้าทั่วประเทศในรูปแบบสมาชิก พร้อมบริการส่งฟรีถึงบ้าน
จุดประสงค์ของการมาร่วมงานครั้งนี้ คือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและเกษตรกรได้รู้จักเทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบปิดมากขึ้น ซึ่งระบบนี้สามารถปลูกพืชที่มักปลูกได้ยากในพื้นที่กลางแจ้ง เช่น ผักสลัด เคล และผักใบเขียวหลากชนิด ซึ่งปลูกในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดสารเคมี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้สมัครสมาชิกในราคาพิเศษภายในงาน
“เราอาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการปลูกผัก แต่เบื้องหลังของเรามีผู้ร่วมก่อตั้งที่ศึกษาด้านการปลูกผักระบบปิดมานานกว่า 10 ปีจากประเทศญี่ปุ่น จึงมั่นใจได้ว่าผักทุกต้นของเรามีคุณภาพ สด สะอาด และปลอดภัย อยากเชิญทุกท่านมาลองชิมผักของเรา เผื่อจะถูกใจและอยากสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้เลยภายในงาน สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักในระบบปิด ก็สามารถมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้ เรายินดีแบ่งปันความรู้ให้เต็มที่ และยังมีโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกภายในงาน” บูธ Distar Fresh Farm เผย
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือเวทีสัมมนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟในหัวข้อ “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จากต้นแบบสู่โมเดลระดับชาติ” โดย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะมาเปิดวิสัยทัศน์และถ่ายทอด Roadmap การพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงระยะ 3 ปี (2568–2570) พร้อมเจาะลึกผลสำเร็จของตลาดเกษตรกรออนไลน์.com รวมถึงแนวทางยกระดับรายได้เกษตรกรให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 เท่า
จากนั้นพบกับช่วง “ปลดล็อกโกโก้ไทย สู่โอกาสตลาดมูลค่าสูง” โดย นายไพฑูรย์ กระโทกนอก เจ้าของอาณาจักร Cocoa Farm ลำตะคอง ร่วมด้วย นายนที มาลีเพชร ผู้จัดการฝ่ายวัตถุดิบเมล็ดโกโก้ของ Kad Kokoa ดำเนินรายการโดย คุณพอต-อภิวรรษ สุขพ่วง เจ้าของไร่สุขพ่วง พร้อมปิดท้ายด้วยเวที “Smart Farming เกษตรยุคใหม่ ทำน้อยได้มาก” โดยมี นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของสวนจันทร์เรือง จ.จันทบุรี และ นายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ หรือ เชน ผู้ก่อตั้ง Distar Fresh Farm มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานเรียนรู้การทำเกษตรอัจฉริยะด้วย IoT
งานสัมมนา Agri-Next พลิกโฉมเกษตรกรไทย สู่ผู้นำเกษตรมูลค่าสูง จัดขึ้นถึง เวลา 16.30 น. ของวันนี้เท่านั้น ผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมฟังเสวนาและชมบูธได้ที่อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีวัดเสมียนนารี หรือรับชมบรรยากาศงานแบบ Live ผ่านเพจเทคโนโลยีชาวบ้าน และสื่อในเครือมติชน