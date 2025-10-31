ศุภาลัย กระหึ่มงานบ้านคอนโด จัดมหกรรมลดแรง เริ่มเพียง 999,000 บาท
เข้าสู่วันที่สองของงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ซึ่งเริ่มโหมโรงตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) เป็นหนึ่งในบิ๊กแบรนด์ที่ยกทัพโครงการบ้านและคอนโดพร้อมอยู่ กระหึ่มในงาน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ชวนคนอยากมีบ้าน “อัปเลเวลความคุ้ม” กับแคมเปญล่าสุด “SUPALAI PICK SALE คว้าดีลเล่นใหญ่!”
พร้อมความคุ้มแบบ Level Up x3 ต่อที่ 1 ส่วนลดสูงสุด 7 ล้านบาท เปลี่ยนดีลในฝันให้จับต้องได้ทันที
ต่อที่ 2 รับทันที TV SAMSUNG ขนาด 50 นิ้ว คู่กับ Nintendo Switch 2 ของแถมสายเอ็นเตอร์เทนเติมเต็มโมเมนต์ครอบครัว
ต่อที่ 3 รับของแถมเพิ่ม อาทิ iPhone Air, บัตรทองคำ, iPad Air M3, Galaxy tap S10 FE และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 4.5 ล้านบาท จัดเต็มความคุ้มพุ่งอัปเลเวลแบบไม่ต้องกดสูตรลับ
ยังมีข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับมหกรรมลดราคา “Mega Sale เริ่ม 999,000 บาท” เฉพาะในงานนี้เท่านั้น เปิดโอกาสเริ่มต้นเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นคอนโดฯ ใกล้รถไฟฟ้า บ้านเดี่ยวพื้นที่กว้าง หรือทาวน์โฮมทำเลคุ้มค่า โดยมีทีมที่ปรึกษาคอยแมตช์ ทำเล งบประมาณ แบบบ้าน คอนโดฯ ให้ตรงไลฟ์สไตล์ จบดีลครบที่บูธเดียว
ภายในบูธยังจำลองโซนเกมสไตล์อาร์เคดให้คุณท่องโลกพิกเซล ชวนทดสอบความแม่นกับ Flappy SPL Game และลุ้นเสี่ยงโชคแบบรวดเร็วกับ Lucky Ball Game เล่นเพลินพร้อมลุ้นของที่ระลึกน่ารักน่าใช้ติดมือ
กลับบ้าน ทั้งพัดลมจิ๋ว แก้วมักกี้เย็นใจ กระเป๋าน้อง Fluffy และไอศกรีมคำโตให้ชื่นใจระหว่างเลือกบ้าน
ถ้าคุณอยากคว้าดีลนี้ให้ไว เพียงลงทะเบียนล่วงหน้าหรือที่หน้างานเพื่อร่วมกิจกรรม PICK YOUR HOME เลือกบ้านที่ใช่ในโลก PIXEL แล้วเซฟผลลัพธ์โพสต์ลงโซเชียล พร้อมติดแฮชแท็ก #Supalai
#ศุภาลัยPickSale #GameOnกับศุภาลัย #มหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่48 ก็มีสิทธิ์ลุ้น Voucher Grab 200 บาท จำนวน 10 รางวัล