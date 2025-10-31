ค้าภายใน เช็กยอดใช้จ่าย คนละครึ่งพลัส ยอดขายพุ่ง80% ย้ำจ่ายสด-สแกนต้องราคาเดียว

ค้าภายใน เช็กยอดใช้จ่าย คนละครึ่งพลัส ร้านธงฟ้า–ร้านข้าวแกง ยันยอดขายพุ่ง 80% ย้ำจ่ายสด-สแกนต้องราคาเดียวกัน 5 รายร้องเจอโกง
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภยหลังลงพื้นที่ติดตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่ร้านค้าร้านกิจโชติ ย่านถนนสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในชีวิตประจำวัน และ ร้านจำหน่ายช้าวแกง พอใจ บริเวณสถานีบีทีเอสอารีย์ ว่า ได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบการทั้งสองร้านว่า ยอดขายขึ้นกว่าปกติ โดยร้านค้ายอดขายเพิ่มกว่าปกติ 80% ส่วนร้านข้าวแกงเพิ่มขึ้นกว่า 10%พร้อมกับได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่
ที่มาซื้อสินค้าโดยใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริง โดยขณะนี้ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่กรมการค้าภายในดูแลทั่วประเทศกว่า 150,000 ร้านค้า ได้สมัครเข้าโครงการคนละครึ่งพลัสแล้ว 148,509 ร้านค้า คิดเป็นกว่า 90% ของเครือข่ายทั้งหมด 1.5 แสนร้านค้า สำหรับร้านอาหารธงฟ้าที่มีกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมแล้วกว่า 1,500 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เฃื่อว่าจะทยอยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยกรมมีแผนส่งเสริมร้านอาหารธงฟ้าเข้าโครงการโดยช่วยลดต้นทุนการเชื่อมโยงจากผู้ผลิต เช่น สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมข้าวสารบรรจุถุง โรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบอาหาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เป็นต้น และกระตุ้นให้ทางร้านสามารถจัดเมนูอิ่มแน่นอน ราคายุติธรรม จำหน่ายในราคาระดับปกติและ ไม่ลดปริมาณ
นายวิทยากร กล่วว่า ในส่วนเรื่องร้องเรียน กรมฯ ได้รับรายงานการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569จำนวน 5 เรื่อง เกี่ยวกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาสูงขึ้น หรือ ราคาแตกต่างระหว่างเงินสดและคนละครึ่ง โดยกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อมูลเบาะแสที่ได้รับแจ้ง ในเขตประเวศ สายไหม หนองจอก นครราชสีมา และพิษณุโลก ซึ่งหากพบว่าการกระทำผิดตามที่้ร้องเรียนมีโทษตามพรบ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมกันนี้กำชับทุกร้านค้าต้องขายสินค้านราคาไม่แตกต่างกันทั้งแบบชำระเงินสดและใช้สิทธิ์คนละครึ่ง และต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท ประชาชนเจอพฤติกรรมการฉวยโอกาส ร้องมาได้ที่ สายด่วน 1569 ทั้งนี้ กรมจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านธงฟ้าและร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง