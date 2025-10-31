“ศุภจี” หารือ รมต.การค้าเกาหลีใต้” เร่งปิดดีลFTA ไทย-เกาหลีใต้
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือทวิภาคี กับนายยอ ฮัน-กู รัฐมนตรีการค้า ของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ ในช่วงการประชุมผู้นําเขต เศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting) ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ณ เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือแนวทางเร่งรัดการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ไทย – เกาหลีใต้
นางศุภจี กล่าวว่า การพบกับรัฐมนตรีการค้าของเกาหลีใต้ในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกภายหลังจาก ที่ทั้งสองฝ่ายเข้ารับตําแหน่ง โดยได้ใช้โอกาสนี้ หารือแนวทางเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย – เกาหลีใต้ หรือ “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) ไทย – เกาหลีใต้” โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายที่จะสรุปผลการเจรจาโดยเร็ว ซึ่งตนเองเชื่อมั่นว่าความ ตกลงฉบับนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้แข็งแกร่ง ยิ่งขึ้นในแง่ของการกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ
เพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่เดิมของไทยและ เกาหลีใต้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกมีความท้าทายโดยตนได้หารือกับเกาหลีใต้ถึง แนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน (Win- Win) โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าสินค้า ซึ่งไทยขอให้เกาหลีใต้พิจารณาเปิดตลาดให้สินค้าสําคัญของไทย อาทิ มะม่วง เนื้อไก่สดและปรุงแต่ง ปลาทูนากระป๋อง กุ้งปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง น้ําตาล และ อาหารปรุงแต่ง
นางศุภจี เสริมว่า นอกจากการเจรจาCEPA ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้แล้ว ประเทศสมาชิก อาเซียน รวมถึงไทย และเกาหลีใต้จะเริ่มต้นการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA) ในต้นปีหน้าเช่นกัน หลังจากที่ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับมากว่าสิบปี เพื่อทําให้ความตกลงมีความ ทันสมัยตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยไทยคาดหวังว่า AKFTA ที่ ยกระดับจะช่วยอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าสําหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล และนําไปสู่การ เปลี่ยนแปลงสู่การค้าที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนและเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ไทยยังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย – เกาหลีใต้ (Joint Trade Commission: JTC) ครั้งที่ 13 ณ กรุงเทพฯ ในปีหน้า เพื่อเป็นเวทีระดับนโยบายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้า ตลอดจน ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นางศุภจี ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการค้าว่า ปัจจุบันไทยยังคงขาดดุลการค้ากับเกาหลีใต้ จึงได้ ขอให้เกาหลีใต้ช่วยนําเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและบอร์ดพาร์ทิเคิล ซึ่งเป็นสินค้า ที่ไทยมีศักยภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดี
“ไทยได้ขอบคุณและชื่นชมบทบาทของเกาหลีใต้ที่ฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ ซึ่งมุ่งเน้นการ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยไทยสนับสนุนความพยายามของ เกาหลีใต้ในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อส่งเสริมการเติบโตสี เขียวและเศรษฐกิจดิจิทัล” นางศุภจี กล่าว
ทั้งนี้ ในปี 2567 เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับ 13 ของไทย การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีมูลค่า 15,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ มูลค่า 5,957 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนําเข้าจากเกาหลีใต้ มูลค่า 9,343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 (มกราคม – สิงหาคม) การค้าสองฝ่ายมีมูลค่ารวม 10,349.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ มูลค่า 3,976.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนําเข้า จากเกาหลีใต้ มูลค่า 6,372.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสําคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง น้ําตาลทราย ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม แผงวงจรไฟฟ้า และน้ํามันสําเร็จรูป และสินค้านําเข้าสําคัญ อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ