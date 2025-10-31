ขนส่งทางบก ตรวจสภาพ แท็กซี่ นอกเวลาราชการ รับมาตรฐานควันดำใหม่
จากกรณีกรมควบคุมมลพิษ เสนอปรับมาตรฐานควันดำรถยนต์ดีเซล เดิมไม่เกิน 30% เป็นไม่เกิน 20% เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมาตรฐานใหม่นี้เป็นการควบคุมมลพิษจากยานยนต์ที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์เก่ากว่ามาตรฐานยูโร 5 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นั้น
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกเปิดให้บริการตรวจสภาพรถแท็กซี่หรือรถยนต์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชันนอกเวลาราชการ (เฉพาะวันเสาร์) โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกเปิดให้บริการตรวจสภาพรถสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกินเจ็ดคน (แท็กซี่) และรถยนต์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชัน (รย 18.) นอกเวลาราชการ (เฉพาะวันเสาร์ ยกเว้นกรณีวันเสาร์นั้นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (หรือจนกว่ารถที่เข้ารับบริการจะหมด) ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก โดยกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ทั้งแท็กซี่ส่วนบุคคลหรือสหกรณ์แท็กซี่ รวมถึงผู้ขับรถรับจ้างที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชัน สามารถเข้ารับบริการนอกเวลาราชการในวันเสาร์
ทั้งนี้ กรณีตรวจรอบมิเตอร์ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่นำรถเข้ามาตรวจสภาพ ส่วนกรณีตรวจสภาพเพื่อชำระภาษี สามารถนำรถเข้ามาตรวจสภาพในวันเสาร์ และนำเอกสารหลักฐานไปชำระภาษีในวันทำการตามช่องทางการชำระภาษีของกรมการขนส่งทางบกได้ต่อไป
สำหรับการเปิดให้บริการตรวจสภาพรถนอกเวลาราชการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ขับรถแท็กซี่ และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอพพลิเคชัน) ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา รวมถึงลดปัญหาการจราจรแออัดในการนำรถเข้ามาตรวจสภาพรถ ณ กรมการขนส่งทางบก ในช่วงเวลาทำการ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 02 271 8494 หรือ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584