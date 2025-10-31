กานดา ส่งแคมเปญใหญ่ บุกมหกรรมบ้าน จ่าย 0 บาท อยู่ฟรี 2 ปี ทองแท่ง 5 บาท

กานดา ส่งแคมเปญใหญ่บุกมหกรรมบ้าน จ่าย 0 บาท อยู่ฟรี 2 ปี ทองแท่ง 5 บาท
นายหัสกร บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2568 ว่า ตลาดโดยรวมยังคงเผชิญความท้าทาย โดยเฉพาะในไตรมาสแรกที่ตลาดชะลอตัวจากความไม่ชัดเจนของนโยบายรัฐในการต่อมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาส 2 และ 3 จากแรงหนุนของมาตราการที่รัฐต่ออายุให้ทั้งเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมโอนและการจดจำนอง รวมถึงการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ที่สามารถกู้ได้เต็ม 100% ซึ่งช่วยกระตุ้นตลาดได้ดีในระดับหนึ่ง แต่โดยภาพรวมใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2568 ก็ยังไม่ดีเท่ากับ 3 ไตรมาสแรกของปี 2567 จากปัญหาหลักคือ สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมาก
สำหรับในไตรมาสที่ 4 คาดว่าตลาดจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า และถือเป็นช่วงสำคัญที่ผู้ประกอบการต่างเร่งปิดยอดขาย ตลาดจะมีความคึกคักยิ่งขึ้นจากโปรโมชั่นต่างๆ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา เพื่อผลักดันยอดขายในช่วงสุดท้ายของปี สำหรับบริษัทได้เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี I-Leaf Unlock Your New Home จ่าย 0 บาท อยู่ฟรี 2 ปี ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อลดภาระให้กับผู้ซื้อบ้านพร้อมอยู่ภายใต้แบรนด์ “ไอลีฟ” ทั้งการให้อยู่ฟรีสูงสุด 2 ปี โดยไม่ต้องผ่อน ไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องมีเงินก้อน พร้อมส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท รับทองคำแท่งสูงสุด 5 บาท และรับสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 Pro Max ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ โซลาร์เซลล์ เป็นต้น
ส่วนโครงการที่นำมาร่วมแคมเปญ I-Leaf Unlock Your New Home จ่าย 0 บาท อยู่ฟรี 2 ปี* ในครั้งนี้มีทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ 4 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ จอดรถได้ 2-3 คัน ราคาเริ่มต้นเพียง 1.89-7.59 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ ไอลีฟ ไพร์ม ประชาอุทิศ 90 ,ไอลีฟ ไพร์ม 2 ประชาอุทิศ 90 , ไอลีฟ ไพร์ม เศรษฐกิจ-บางปลา , ไอลีฟ ทาวน์ เศรษฐกิจ-บางปลา , ไอลีฟ ไพร์ม วงแหวน-รังสิตคลอง 4 ,ไอลีฟ พราวด์ วงแหวน-รังสิตคลอง 4 , ไอลีฟ พาร์ค เทพารักษ์-บางบ่อ ,ไอลีฟ ทาวน์ เทพารักษ์-บางบ่อ และยังมีโครงการที่บริษัทช่วยผ่อน ได้แก่ ไอลีฟ ไพร์ม 2 พระราม 2 กม.14 , ไอลีฟ พราวด์ พระราม2 กม.14 , ไอลีฟ บิส พระราม 2 กม.14 , ไอลีฟ ไพร์ม รามอินทรา-คู้บอน ,ไอลีฟ ไพร์ม ลำลูกกา-คลอง2 , ไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์-กาญจนาฯ , ไอลีฟ ไพร์ม พัทยา-จอมเทียน ,ไอลีฟ ไพร์ม 2 (ถลาง) ภูเก็ต
นอกจากนี้ การออกแบบบ้านในทุกโครงการของบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับแนวคิด 5 Kanda Concept ได้แก่ 1.Eco Smart ออกแบบและเลือกใช้วัสดุ เพื่อลดการใช้พลังงาน 2.Easy Maintenance ออกแบบบ้าน ให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงในอนาคต เลือกใช้วัสดุทนทาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.Multi Generation ออกแบบให้มีห้องนอนชั้นล่างสำหรับผู้สูงอายุ เลี้ยงเด็กเล็ก หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ 4.Space Matter ให้ความสำคัญกับการออกแบบทุกพื้นที่ใช้สอย ต่อเติมพื้นที่ซักล้างหลังบ้านไว้ให้สำหรับบ้านทุกแบบ 5.Flood Protection จัดทำระบบป้องกันอุทกภัย
“แคมเปญ I-Leaf Unlock Your New Home จ่าย 0 บาท อยู่ฟรี 2 ปี จะช่วยแก้ Pain Point ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย แต่ยังมีความกังวลในเรื่องของภาระการผ่อน โดยบริษัทจะช่วยแบ่งเบาภาระการผ่อนให้กับผู้ซื้อเป็นเวลา 2 ปี มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี โดยตั้งเป้ายอดขายจากแคมเปญดังกล่าวในงานมหกรรมบ้านและคอนโดไว้ที่ 100 ล้านบาท และอีก 500 ล้านบาท ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม รวมยอดขายไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท” นายหัสกรกล่าว