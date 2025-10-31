ปรัธนา ลีลพนัง นั่ง ซีอีโอ คนใหม่ เอไอเอส แทน สมชัย เลิศสุทธิวงค์

เอไอเอส ตั้ง ปรัธนา ลีลพนัง นั่งซีอีโอคนใหม่ แทน สมชัย เลิศสุทธิวงค์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ ความว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยให้นายปรัธนา ลีลพนัง รองประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร ด้านปฏิบัติการ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใหม่ แทนนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ซึ่งเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้นายสมชัย จะยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไป
สำหรับประวัติของ นายปรัธนา ลีลพนัง บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท https://investorth.ais.co.th/management.html จึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายกานต์ ตระกูลฮุน) ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)