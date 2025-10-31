ฟรอลิน่า ร่วมหนุน Garmin Run Asia Series 2025-Thailand Half Marathon ชู Rest to Win

Frolina เปิดเกมรุก Wellness Branding ร่วมสนับสนุนงานวิ่งระดับเอเชีย Garmin Run Asia Series 2025 – Thailand Half Marathon ชูแนวคิด ‘Rest to Win พักเพื่อไปต่อ’
จบลงไปแล้วสำหรับ Garmin Run Asia Series 2025 – Thailand Half-Marathon งานวิ่งระดับทวีป ที่รวมนักวิ่งไว้กว่า 6,400 คนทั่วเอเชีย งานนี้ ฟรอลิน่า (Frolina) แบรนด์ผ้าขนหนู ชุดเครื่องนอน และสิ่งทอคุณภาพระดับพรีเมียมสัญชาติไทย ร่วมเป็นผู้สนับสนุนผ้าขนหนูหลักอย่างเป็นทางการ (Official Textile Partner) พร้อมชูแคมเปญของฟรอลิน่า “Rest to Win : พักเพื่อไปต่อ” ประกาศจุดยืนสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ พร้อมตอกย้ำแนวคิดแบรนด์ที่เชื่อว่า “พลังในการไปต่อ” ของนักวิ่งและคนรักสุขภาพ เริ่มจากการพักผ่อนที่ดีและมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่ความสำเร็จในช่วงเข้าเส้นชัย
สำหรับ Garmin Run Asia Series จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในหลายประเทศทั่วเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย และเวียดนาม ภายใต้แนวคิด “From Zero to Hero” เปิดประสบการณ์ให้ทั้งนักวิ่งหน้าใหม่จนถึงระดับโปร โดยในปี 2025 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Garmin Run Asia Series 2025-Thailand Half-Marathon ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยมีนักวิ่ง นักกีฬาชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างคึกคักเข้าร่วมกว่า 6,400 คน
นายณัษฐพงษ์ ธรรมฉัตรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธรรมฉัตร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แบรนด์ Frolina กล่าวว่า สำหรับ Frolina เราเชื่อเสมอว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากแรงที่ทุ่มเทเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการรู้จัก “พัก” อย่างถูกวิธีด้วยการพักผ่อนที่มีคุณภาพคือช่วงเวลาสำคัญที่ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูตัวเอง เพื่อพร้อมจะไปต่อได้ไกลกว่าเดิม แนวคิดนี้เองคือหัวใจของแคมเปญ Rest to Win-พักเพื่อไปต่อ ที่เรานำมาเป็นแกนหลักของการสื่อสารในปีนี้ เพราะเราอยากชวนให้ทุกคนมองว่า การพักผ่อนไม่ใช่การหยุด แต่คือ “จุดเริ่มต้นของพลังใหม่” การได้ร่วมงานกับ Garmin Run Asia Series 2025-Thailand Half-Marathon จึงไม่ใช่แค่การสปอนเซอร์อีเวนต์ แต่เป็นการประกาศจุดยืนของแบรนด์ว่าเรา “ดูแลทุกการพัก เติมเต็มทุกความตั้งใจ” อย่างแท้จริง
ขณะที่ มิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า Garmin เชื่อว่าพลังของมนุษย์เกิดขึ้นจากการเข้าใจสมดุลระหว่างความพยายามและการพักผ่อนเสมอ เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งระดับโปรหรือมือใหม่ ทุกเส้นชัยที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากร่างกายที่พร้อม และจิตใจที่สมดุล การได้ร่วมงานกับ Frolina ในครั้งนี้จึงมีความหมายกับทั้งสองแบรนด์ที่มีจุดร่วมเดียวกัน “From Zero to Hero” คือเส้นทางของนักวิ่งทุกคน ของ Garmin และ “Rest to Win” คือสิ่งที่ช่วยให้เส้นทางนั้นยั่งยืนของ Frolina
พร้อมกันนี้ นี้ Frolina ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์จากคอลเล็กชั่นเพื่อสุขภาพที่ออกแบบภายใต้แนวคิด “Rest to Win” เพื่อมอบให้นักวิ่งผู้ได้รับรางวัล ชูไลน์อัพผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณภาพเพื่อการรีชาร์จ ช่วยเติมพลังให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูอย่างแท้จริง ได้แก่
1.ชุดเครื่องนอน Frolina รุ่น HoriZen แรงบันดาลใจจากเส้นขอบฟ้ายามเช้าที่แสงแรกทาบทอเหนือแนวเขา เกิดเป็นภาพแห่งความสงบ เสมือนจังหวะการหายใจที่ยืดยาว HoriZen ถ่ายทอดบรรยากาศนั้นผ่านความ เรียบง่ายและสบายอย่างเป็นธรรมชาติด้วยผ้าฝ้ายแท้ 100% สัมผัสอบอุ่นมอบความผ่อนคลายให้ร่างกายและจิตใจได้พักอย่างแท้จริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคืนก่อนซ้อมหนักและคืนหลังการแข่งขัน เพื่อให้ตื่นพร้อมไปต่อด้วยพลังใหม่
2.หมอนเพื่อสุขภาพ Frolina Zen Relief Pro Pillow หมอนเพื่อสุขภาพที่ออกแบบตามหลัก Ergonomic เพื่อรองรับสรีระคอ-บ่า-ไหล่ ลดอาการตึง กล้ามเนื้อและภาวะ Office Syndrome ผสานเทคโนโลยี Anionic และ Far Infrared ที่ช่วยยับยั้งการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ พร้อมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เพื่อการฟื้นตัวระหว่างการนอนหลับที่ลึกกว่า เพราะการนอนที่ดีไม่ใช่แค่ “พอ” แต่ต้อง “มีคุณภาพ” เพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้เต็มประสิทธิภาพเตรียมพร้อมสำหรับทุกสนามของชีวิต