พฤกษา เปิดพรีเซล พลัมคอนโด อีสต์ ลาดพร้าว ราคาคุ้มที่สุดในโซนเริ่ม 1.88 ล้าน

พฤกษา เปิดพรีเซล พลัมคอนโด อีสต์ ลาดพร้าว ราคาคุ้มที่สุดในโซน เริ่ม 1.88 ล้าน
นายภัคริน ทัตติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2568 นี้ จะเปิดพรีเซลครั้งแรกโครงการ พลัมคอนโด อีสต์ ลาดพร้าว ราคาเริ่มต้น 1.88 ล้านบาท หลังพรีเซลรอบ VVIP ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าและนักลงทุนอย่างล้นหลาม ด้วยแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพดีบนทำเลศักยภาพในราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้ ด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่า ทั้งที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้า ให้ความเป็นส่วนตัวสูง และราคาคุ้มค่าบนแพ็คเกจครบ ในราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท พร้อมมอบความพิเศษต่อเนื่องให้กับลูกค้า ภายในงานพรีเซล รับฟรี Furniture Package จำนวนจำกัด 50 ท่านแรก และรับเพิ่ม Central Gift Card มูลค่า 5,000 บาท
สำหรับ“พลัมคอนโด อีสต์ ลาดพร้าว” เป็นคอนโดมิเนียม Low-Rise 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 455 ยูนิต มีความเป็นส่วนตัวให้ผู้พักอาศัย ด้วยแนวคิดการออกแบบ Modern Moroccan แรงบันดาลใจจากสไตล์โมร็อกโกผสานความเรียบหรู ทันสมัย ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ Creative Space พื้นที่สำหรับสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ Mingle Lounge พื้นที่พบปะสังสรรค์ Fitness ที่มีอุปกรณ์ครบครัน และ Oasis Pool สระว่ายน้ำขนาด Half Olympic ท่ามกลางพื้นที่สีเขียว บนทำเลคุณภาพ 250 เมตร ถึง MRT ลาดพร้าว 83 เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีส้มได้สะดวก ยังใกล้ทางด่วนฉลองรัช เฉพาะในงาน รับฟรี Furniture Package จำนวนจำกัด 50 ท่านแรก พร้อม Central Gift Card มูลค่า 5,000 บาท เพียงลงทะเบียน