ทีเส็บผนึกเอกชน ขับเคลื่อน ‘Quick Big Win’ ใช้ไมซ์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเติบโต
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานการประชุมจัดทำมาตรการ “Quick Big Win” เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหาแนวทางมาตรการเร่งด่วน Quick Big Win เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
ทั้งนี้ ทีเส็บเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อแสดงบทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในการช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 25 สำนักงานทีเส็บ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
