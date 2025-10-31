ผู้ส่งออกข้าวไทย เผยปัจจัยกดดันเป้าส่งออก’69 ยืนตัวเลข 7.5 ล้านตัน ปีนี้โล่ง10 เดือน เกิน 6.8 ล.ตันแล้ว
วันที่ 31พฤศจิกายน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในช่วงลงพื้นที่สำรวจผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2568/69 ในภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 30-31พฤศจิกายน ว่า จากการประชุมพูดคุยกับชาวนา โรงสี และ ผู้ค้าข้าวในประเทศ สะท้อนว่า ผลผลิตข้าวนาปีรอบใหม่ คาดว่ามีผลผลิตใกล้เคียงปีก่อน หรือ ประมาณ 24 ล้านตันข้าวเปลือก สาเหตุเนื่องจากช่วงเดือนกันยายนถึงขณะนี้ยังมีฝน น้ำดีขึ้น ช่วงนี้เจอฝนหนัก แต่ทำให้การเก็บเกี่ยวต้องเลื่อนไปจากเดิมกำหนดไว้วันที่ 7-15 พฤศจิกายน และอาจมีข้าวเปลือกบางส่วนเสียหาย และจะชัดเจนต้องอีกสองสัปดาห์ ส่วนราคาข้าวหอมมะลิ ราคาน่าจะทรงตัวสูง และตลาดใหญ่เป็นสหรัฐ และไทยส่งออกข้วหอมได้เกิน 1.6 ล้านตัน อีกทั้ง 60% บริโภคในประเทศ และ 40% ส่งออก โรงสีระบุว่าส่งออกได้เยอะในปีนี้ ทำให้สต๊อกเหลือไม่มาก น่าจะมีการซื้อต่อเนื่อง ราคาเกิน 13,000 บาทต่อตัน
นายชูเกียรติ กล่าวว่า แต่อย่างไรก็ตามที่น่าเป็นห่วงคือ ข้าวขาวเจ้า ยังเผชิญหลายปัญหา ด้วยการบริโภคในประเทศ 30% และต้องพึ่งพาการส่งออก70% อีกทั้งผลผลิตรอบใหม่ปีนี้ถึงปีหน้าค่อนข้างมาก แต่การส่งออกหดตัวกว่า 40% ทำให้สต๊อกข้าวในประเทศมีมากกว่าปกติ ตอนนี้สต๊อกน่าจะเกิน 2-3 ล้านตันข้าวสาร บวกกับความไม่ชัดเจนของกระแสข่าว เช่น อินเดีย เตรียมระบายข้าว 20 ล้านตัน ประเทศนำเข้าสำคัญชะลอซื้อและแบนนำเข้าข้าว เป็นต้น จึงส่งผลทางิตวิทยาราคาข้าวขาวไทย ที่ตอนนี้ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 10 บาทเท่านั้น ทุกฝ่ายจึงมองว่าข้าวขาวไทยปีหน้าไม่น่าจะสดใสเท่าที่ควร อีกทั้งค่าเงินบาทยังผันผวนและแข็งค่าอยู่ ทำให้เบื้องต้นสมาคมฯประเมินการส่งออกปี 2569 อยู่ที่ 7.5 ล้านตัน ใกล้เคียงเป้าปีนี้ แต่สำหรับปี 2568 เป้าหมายเดิม 7.5 ล้านตัน จะเกินเป้าและตัวเลขถึง 8 ล้านตัน เพราะตัวเลขส่งออก 10 เดือนส่งออกแล้ว 6.8 ล้านตัน หากสองเดือนเหลือปีนี้ ส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 6 แสนตันซึ่งมีโอกาสสูง จะทำให้ทั้งปีนี้เกิน 8 ล้านตันแน่นอน
“สาเหตุปีนี้ส่งออกได้มาก เพราะราคาข้าวไทยไม่สูงมาก โดยเฉพาะข้าวนึ่ง ราคา 340 เหรียญสหรัฐต่อตันใกล้เคียงอินเดีย ทำให้ได้ประเทศไนจีเรียกลับมาซื้ออีกครั้ง รวมกับประเทศอื่นซื้อเพิ่มข้าวนึ่งส่งออกได้เพิ่มขึ้น 25% แล้ว ส่วนปีหน้าคงตัวเลขเท่าเดิมเพราะข้าวขาวไม่น่าดี ข้าวหอมมะลิทรงตัว แต่ได้ข้าวนึ่งมาทดแทน ซึ่งปลายเดือนพฤศจิกายนจะหารือกักระทรวงพาณิชย์ถึงตัวเลขเป้าส่งออกปีหน้าอีกครั้ง “นายชูเกียรติ กล่าว